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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10598105991060010601
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:08

  Сибарит написав:
  thenewepic написав:Спершу як мінімум має бути впроваджена цифрова гривня.

Добываемая из биоэтанола :)
Чем Вам нынешняя безналичная не угодила? Не стоит плодить лишние сущности.

Полный переход на безнал в ближайшее время выглядит сомнительным. Но поговорить можно :)

Давайте згадаємо про хайпонисту грету турнберг , на ЗАЕС не вистачає,для більшого висвітлення подій,по про проблему ніхто вже не каже.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 08:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:в Новус або Сільпо ціна за безготівковий розрахунок виходить значно дорожче
Надо привыкайте хавать не вёдрами, а больше уделять внимание спорту.
Я уже давно забыл про мешки с картошкой, луком. Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей Варенье уже лет 20 не закрываем. Покупаю только мёд. Варенье заменяют разные вкусняшки.
Хотя помню детство и отец в погреб на зиму делал закупки 300кг картошки, 2 мешка лука и с июня по осень постоянная консервацию в квартире.
Может и дорого сейчас.... У меня всегда на это есть ответ. Не могу купить, а мне хочется, значит я мало зарабатываю. Надо думать про новый бизнес, который принесёт больше дохода.
Игорь Алексеевич
 
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