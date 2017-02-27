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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 чер, 2023 08:47
sens написав:
в Новус або Сільпо ціна за безготівковий розрахунок виходить значно дорожче
Надо привыкайте хавать не вёдрами, а больше уделять внимание спорту.
Я уже давно забыл про мешки с картошкой, луком. Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей Варенье уже лет 20 не закрываем. Покупаю только мёд. Варенье заменяют разные вкусняшки.
Хотя помню детство и отец в погреб на зиму делал закупки 300кг картошки, 2 мешка лука и с июня по осень постоянная консервацию в квартире.
Может и дорого сейчас.... У меня всегда на это есть ответ. Не могу купить, а мне хочется, значит я мало зарабатываю. Надо думать про новый бизнес, который принесёт больше дохода.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 чер, 2023 11:58
Игорь Алексеевич написав: sergey_sryvkin написав:
То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....
Я сам любитель безготівки і мав картки з кешбеком на всі випадки (чи майже на всі). Але 24.02.22 попав у ситуацію, коли навіть свої кошти підвисли, або із значними обмеженнями якийсь час.
Значно простіше на державному рівні повернути обов'язкове декларування чого і даремно наразі вимагає МВФ та інші спонсори курсу грн. Ну і якщо так і не вернуть, а робити цього вочевидь зовсім не хочеться, то і спонсори мають гарний привід переставати спонсорувати, а навпаки. виставити рахунок.
Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей
Ну як де, на периферії мережі вчисту програють ринку і по ціні по товарному вигдяду.
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Ой+
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:24
Ой+ написав:
Ну як де, на периферії мережі вчисту програють ринку і по ціні по товарному вигдяду.
Ездил на базар в выходные. Были хорошие помидоры. Продавали только от ящика, в котором 4кг. Цена действительно ниже, чем в Сильпо. Продавец не против с карты на карту. Был в прошлом году на мясных лавках, так там уже многие имели у себя терминалы. Для др. случаев в кармане в мес. не больше 1тыс.грн. Но, вообще практически все покупки и продажи у меня по б.н. или картам.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 26 чер, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:44
Игорь Алексеевич написав:
Уже лет 10 пользуюсь
Игорь Алексеевич написав:
Ранее я слышал
Игорь Алексеевич написав:
Я уже давно забыл
Игорь Алексеевич написав:
все покупки и продажи у меня
Дядюля, та нам же по барабану на твоє життя, хвате тут кичиться собою таким файним ненаглядним)))
Ти не казах часом? Як кажуть, казах без понтів - безпонтовий казах.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:47
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
в Новус або Сільпо ціна за безготівковий розрахунок виходить значно дорожче
Надо привыкайте хавать не вёдрами, а больше уделять внимание спорту.
Я уже давно забыл про мешки с картошкой, луком. Зашёл в Сильпо и купил минимум овощей Варенье уже лет 20 не закрываем. Покупаю только мёд. Варенье заменяют разные вкусняшки.
Хотя помню детство и отец в погреб на зиму делал закупки 300кг картошки, 2 мешка лука и с июня по осень постоянная консервацию в квартире.
Может и дорого сейчас.... У меня всегда на это есть ответ. Не могу купить, а мне хочется, значит я мало зарабатываю. Надо думать про новый бизнес, который принесёт больше дохода.
Ви особисто або не поважаєте якщо ви хаваєте,або вирішили бути людиною,що ображає своєю лайкою інших. По суті справи,за готівкові кошти які вже обміняли на гривню є можливість для хазяйства зробити закупівлі,на ринку дохідність від покупки за готівкові кошти складає від 20 % і більше тому раджу всім мати не тільки кредитки з кешбеками а розуміти скільки ви витрачаєте і як можно заощадити. Тому однією картоплєю якої і так забагато і яка не любить тепла,тому в нагоді є консервація . В минулому році м'ясна тушонка коштувала більше 100 грн за банку,але хто в 2021 робив консервації , спокійно під час окупації зміг пересидіти в підвалі більше за інших і залишився живим. Тому бажаю гарного здоров'ячка
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sens
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:48
042013 написав:
Дядюля, та нам же по барабану на твоє життя, хвате тут кичиться собою таким файним ненаглядним)))
Лучше быть дедулей, чем дя...ом)
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:52
sens написав:
Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:53
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. есть можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:55
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
маразм, вспокойся) Кому ти шо хоч доказать? От шо має зміниться, шо ти тут оце всяке розписуєш? Бізнесмен паперовий) Бізнесмени так-то цінять свій час, щоб не спорити з мельницями в інтернеті. Або тим більш самому не ставати мельницею)) Іди бізнесуй)
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Додано: Пон 26 чер, 2023 12:56
sens написав: Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. есть можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
За готівку краща ціна,а варіант на карту не всіх влаштовує,тим паче продавців з села
О чём я и пишу. Опт - есть у всех карты. Розница, то я делаю покупки в ТЦ или фирменных магаз.. Минимум покупки летом у дачников, но для этого и держу в кармане 1тыс.грн.
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