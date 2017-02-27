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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 чер, 2023 12:59
042013 написав: Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Тому бажаю гарного здоров'ячка
Уже у многих базарников, особенно мясников есть терминалы. Оптовики торгуют спокойно с карты на карту. Розница, то лучше ТЦ, т.к. можно поставить авто и в жару или холод спокойно с тележкой всё купить и погрузить.
маразм, вспокойся) Кому ти шо хоч доказать? От шо має зміниться, шо ти тут оце всяке розписуєш? Бізнесмен паперовий) Бізнесмени так-то цінять свій час, щоб не спорити з мельницями в інтернеті. Або тим більш самому не ставати мельницею)) Іди бізнесуй)
Кому тебе доказывать....??? Смешно...))
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:01
Игорь Алексеевич написав:
Кому тебе доказывать....??? Смешно...))
То перед ким ти розпиляєшся? Шо кому доказуєш? Бізнесмен) ))
Яка логіка дій, чого хош досягти?
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:30
Нехай ухвалять закон проти свого повального злодійства, а не чергову блювотину проти пересічного.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:46
Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.
Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.
Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.
Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.
"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.
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Додано: Пон 26 чер, 2023 13:54
На прошедшей неделе никаких операций в области рефинансирования не проводилось.
Напомню, что неделей ранее возврат тендерного рефинанса составил 2.504 млрд. грн.
В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.565 млрд. грн. (неделей ранее 6.870 млрд. грн.).
Очень близкие суммы уже несколько недель.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 15.792 млрд. грн. (неделей ранее 16.101 млрд. грн.)
И тут результат на уровне предыдущего. Разница только в том, что нарушена традиция уменьшения объемов от начала недели к концу.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.357 млрд. грн, (неделей ранее 25.475 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 872.949 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 542.058 млрд. грн. (неделей ранее 515.082 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 52.674 млрд. грн. (неделей ранее 35.96 млрд. грн.)
За неделю было обналичено 4.443 млрд. грн. (неделей ранее 5.462 млрд. грн.)
Есть небольшое сокращение, но объем все еще великоват, да и процесс затянулся.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,29;
Продал – 435,82.
Повторение предыдущей недели.
Прошедшая неделя отличилась расходами казначейства выше средних (рекордов не били). В остальном точная копия предыдущей.
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