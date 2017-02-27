Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.
Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.
Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.
Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.
"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.
На прошедшей неделе никаких операций в области рефинансирования не проводилось. Напомню, что неделей ранее возврат тендерного рефинанса составил 2.504 млрд. грн.
В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.565 млрд. грн. (неделей ранее 6.870 млрд. грн.). Очень близкие суммы уже несколько недель.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 15.792 млрд. грн. (неделей ранее 16.101 млрд. грн.) И тут результат на уровне предыдущего. Разница только в том, что нарушена традиция уменьшения объемов от начала недели к концу.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.357 млрд. грн, (неделей ранее 25.475 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 872.949 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 542.058 млрд. грн. (неделей ранее 515.082 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 52.674 млрд. грн. (неделей ранее 35.96 млрд. грн.)
За неделю было обналичено 4.443 млрд. грн. (неделей ранее 5.462 млрд. грн.) Есть небольшое сокращение, но объем все еще великоват, да и процесс затянулся.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 8,29; Продал – 435,82. Повторение предыдущей недели.
Прошедшая неделя отличилась расходами казначейства выше средних (рекордов не били). В остальном точная копия предыдущей.
jump написав:Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.
Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.
Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.
Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.
"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.
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Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів. Мене взагалі насторожує коли людина так цілеспрямовано пишу про безготівкові розрахунки та банки. Ми не можемо жити по-іншому, завжди будуть двозначні стандарти. Доки на офіційному рівні буде неофіційно працевлаштований разом з офіційним працевлаштованим бути в одній графі в анкеті,не буде мови про одну електронну гривню чи єдиний реєстр. В країни є бідні, зараз більше половини з тих що залишилися в країні і є дуже багаті на кшталт суді,прокурори і т.і.,тому про ревальвації і відновлення казати зарано. Хоча б одного банкіра який довів банк до неплатоспроможності чи представника Фонду притягнуто до відповідальності чи окрім підозр та закриття справ більше нічого не буде. Пам'ятаю коли було 176 банків,були ставки 25% і не було війни. Наразі все змінилося. Не найкраще.
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