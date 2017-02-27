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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10598105991060010601
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:30

  hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/

Нехай ухвалять закон проти свого повального злодійства, а не чергову блювотину проти пересічного.
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:46

Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.

Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.

Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.

"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 13:54

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе никаких операций в области рефинансирования не проводилось.
Напомню, что неделей ранее возврат тендерного рефинанса составил 2.504 млрд. грн.

В 3-месячных депосертификатах банки разместили 6.565 млрд. грн. (неделей ранее 6.870 млрд. грн.).
Очень близкие суммы уже несколько недель.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 15.792 млрд. грн. (неделей ранее 16.101 млрд. грн.)
И тут результат на уровне предыдущего. Разница только в том, что нарушена традиция уменьшения объемов от начала недели к концу.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.357 млрд. грн, (неделей ранее 25.475 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 872.949 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 542.058 млрд. грн. (неделей ранее 515.082 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 52.674 млрд. грн. (неделей ранее 35.96 млрд. грн.)

За неделю было обналичено 4.443 млрд. грн. (неделей ранее 5.462 млрд. грн.)
Есть небольшое сокращение, но объем все еще великоват, да и процесс затянулся.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 8,29;
Продал – 435,82.
Повторение предыдущей недели.

Прошедшая неделя отличилась расходами казначейства выше средних (рекордов не били). В остальном точная копия предыдущей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:08

  jump написав:Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.

Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.

Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.

"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.

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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/
Весь шоубіз працює за чорний кеш :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:08

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/
Весь шоубіз працює за чорний кеш :)

Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів. Мене взагалі насторожує коли людина так цілеспрямовано пишу про безготівкові розрахунки та банки. Ми не можемо жити по-іншому, завжди будуть двозначні стандарти. Доки на офіційному рівні буде неофіційно працевлаштований разом з офіційним працевлаштованим бути в одній графі в анкеті,не буде мови про одну електронну гривню чи єдиний реєстр. В країни є бідні, зараз більше половини з тих що залишилися в країні і є дуже багаті на кшталт суді,прокурори і т.і.,тому про ревальвації і відновлення казати зарано. Хоча б одного банкіра який довів банк до неплатоспроможності чи представника Фонду притягнуто до відповідальності чи окрім підозр та закриття справ більше нічого не буде. Пам'ятаю коли було 176 банків,були ставки 25% і не було війни. Наразі все змінилося. Не найкраще.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.06.2023.........27.06.2023
дата розрахунку..............23.06.2023..........26.06.2023
Євро.................................39,7738...............39,9238...+0.38%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0876)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.64 (вчера 102.95).
Вернулись к плавному сползанию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.

Почитайте аналіз від Самаєвої:
ЧОМУ ВІД ВИСТУПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ У ЛОНДОНІ МОТОРОШНО https://zn.ua/ukr/reforms/chomu-vid-vis ... oshno.html
Наші делегати буквально мучать людей за їхні ж гроші неструктурованою маячнею, яка максимально підкреслює всі вади нинішньої влади: фахову та інституційну слабкість уряду, поверхневість в оцінках і плануванні, величезний вплив великого бізнесу на державу, відповідно, корумпованість і схемогенність...
«Що ви таке кажете, — обуриться читач, — он нам скільки грошей дали, а фінансових гарантій, а обіцянок».
Поділіть 50 на чотири, отримаєте 12,5 млрд євро на рік за потреби у 30 млрд. Для розуміння — ми за останні пів року вже витратили 20 мільярдів, без масштабних проєктів, просто на прожиття (бо на війну ж західне фінансування не спрямовується).
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 18:25

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....

Та боже ж мій, чим би ви ще не хвалилися..
Відкрийте кафедру навчання "пользованія картамі", відзвітуєте про попит.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 19:02

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....

Та боже ж мій, чим би ви ще не хвалилися..
Відкрийте кафедру навчання "пользованія картамі", відзвітуєте про попит.

Игорь Алексеевич прекрасно понимает значение налички, когда нет электричества, когда нет связи и никакой терминал не работает

А зачем он пишет, что это неважно ?
Так это вопрос к личным (отрицательным) качествам Игорь Алексеевич

А почему Игорь Алексеевич стал бОльше расчитываться карточкой ?
Так всё просто, наличку он бережёт
А где можно, то расплачивается карточкой

Как-то так
pesikot
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  #<1 ... 10598105991060010601
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