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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10598105991060010601
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/
Весь шоубіз працює за чорний кеш :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:08

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Хотят запретить наличные деньги или это утка?
https://finance.today.ua/ru/v-ukrayne-h ... =10522738/
Весь шоубіз працює за чорний кеш :)

Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів. Мене взагалі насторожує коли людина так цілеспрямовано пишу про безготівкові розрахунки та банки. Ми не можемо жити по-іншому, завжди будуть двозначні стандарти. Доки на офіційному рівні буде неофіційно працевлаштований разом з офіційним працевлаштованим бути в одній графі в анкеті,не буде мови про одну електронну гривню чи єдиний реєстр. В країни є бідні, зараз більше половини з тих що залишилися в країні і є дуже багаті на кшталт суді,прокурори і т.і.,тому про ревальвації і відновлення казати зарано. Хоча б одного банкіра який довів банк до неплатоспроможності чи представника Фонду притягнуто до відповідальності чи окрім підозр та закриття справ більше нічого не буде. Пам'ятаю коли було 176 банків,були ставки 25% і не було війни. Наразі все змінилося. Не найкраще.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............26.06.2023.........27.06.2023
дата розрахунку..............23.06.2023..........26.06.2023
Євро.................................39,7738...............39,9238...+0.38%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0876)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.64 (вчера 102.95).
Вернулись к плавному сползанию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.

Почитайте аналіз від Самаєвої:
ЧОМУ ВІД ВИСТУПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ У ЛОНДОНІ МОТОРОШНО https://zn.ua/ukr/reforms/chomu-vid-vis ... oshno.html
Наші делегати буквально мучать людей за їхні ж гроші неструктурованою маячнею, яка максимально підкреслює всі вади нинішньої влади: фахову та інституційну слабкість уряду, поверхневість в оцінках і плануванні, величезний вплив великого бізнесу на державу, відповідно, корумпованість і схемогенність...
«Що ви таке кажете, — обуриться читач, — он нам скільки грошей дали, а фінансових гарантій, а обіцянок».
Поділіть 50 на чотири, отримаєте 12,5 млрд євро на рік за потреби у 30 млрд. Для розуміння — ми за останні пів року вже витратили 20 мільярдів, без масштабних проєктів, просто на прожиття (бо на війну ж західне фінансування не спрямовується).
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 06:05

  Игорь Алексеевич написав:
  sergey_sryvkin написав:То ви нелякані.
Не знание пользования б.н или картами у людей одна отговорка - война. Ранее я слышал - ковид. А перед ковидом - терминалы, связь, сельская местность....

А ви готові віддати всі свої гроші якомусь *дяді*? А ви впевнені що доброчесності чиновників. Дуже багаті країни таке собі не наважуються дозволити.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 11:26

Кабінет Міністрів прийняв постанову №631 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Рішення було ухвалене на засіданні в суботу, 24 червня.

Постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд грн. З них:

451,1 млрд грн – власні доходи;
27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;
249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;
37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Як зазначили в Пенсійному фонді, бюджет відомства на 2023 рік є збалансованим.
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:53

Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:02

А на чём сегодня растет наличный USD?
Продажа уже 37,30 грн / USD

Конец месяца, наличный обычно падает, а тут такой рост за один день. Каковы причины?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.

Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 16:52

  zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.

Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.

Вітаю.
В мене альтернативна точка зору.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що виросли ціни у виробників, та зросла маржа у продавців через зменшення оборотності капіталу.
Сюди можете додати дрібніші чинники які впливають на оборотність капіталу як то більша вартість логістики, збільшеня вартості обігових коштів в Україні, зменшення купівельної спроможності громадян і т.п.

Ваша фраза Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала підтверджує вищенаведене припущення, оскільки в час війни та суттєвого обмеження у розвагах та відпочинку, витрачати гроші на косметику не є першочерговою потребою.
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