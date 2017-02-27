Майже всі так працюють,окрім пенсіонерів та інвалідів. Мене взагалі насторожує коли людина так цілеспрямовано пишу про безготівкові розрахунки та банки. Ми не можемо жити по-іншому, завжди будуть двозначні стандарти. Доки на офіційному рівні буде неофіційно працевлаштований разом з офіційним працевлаштованим бути в одній графі в анкеті,не буде мови про одну електронну гривню чи єдиний реєстр. В країни є бідні, зараз більше половини з тих що залишилися в країні і є дуже багаті на кшталт суді,прокурори і т.і.,тому про ревальвації і відновлення казати зарано. Хоча б одного банкіра який довів банк до неплатоспроможності чи представника Фонду притягнуто до відповідальності чи окрім підозр та закриття справ більше нічого не буде. Пам'ятаю коли було 176 банків,були ставки 25% і не було війни. Наразі все змінилося. Не найкраще.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............26.06.2023.........27.06.2023 дата розрахунку..............23.06.2023..........26.06.2023 Євро.................................39,7738...............39,9238...+0.38% Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (вчера 1.0876)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.64 (вчера 102.95). Вернулись к плавному сползанию.
Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.
Почитайте аналіз від Самаєвої:
ЧОМУ ВІД ВИСТУПІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ У ЛОНДОНІ МОТОРОШНО https://zn.ua/ukr/reforms/chomu-vid-vis ... oshno.html Наші делегати буквально мучать людей за їхні ж гроші неструктурованою маячнею, яка максимально підкреслює всі вади нинішньої влади: фахову та інституційну слабкість уряду, поверхневість в оцінках і плануванні, величезний вплив великого бізнесу на державу, відповідно, корумпованість і схемогенність... «Що ви таке кажете, — обуриться читач, — он нам скільки грошей дали, а фінансових гарантій, а обіцянок». Поділіть 50 на чотири, отримаєте 12,5 млрд євро на рік за потреби у 30 млрд. Для розуміння — ми за останні пів року вже витратили 20 мільярдів, без масштабних проєктів, просто на прожиття (бо на війну ж західне фінансування не спрямовується).
Кабінет Міністрів прийняв постанову №631 "Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік".
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Рішення було ухвалене на засіданні в суботу, 24 червня.
Постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд грн. З них:
451,1 млрд грн – власні доходи; 27,7 млрд грн – кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням; 249 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням; 37,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.
Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.
Як зазначили в Пенсійному фонді, бюджет відомства на 2023 рік є збалансованим.
Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
Вітаю. В мене альтернативна точка зору. Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що виросли ціни у виробників, та зросла маржа у продавців через зменшення оборотності капіталу. Сюди можете додати дрібніші чинники які впливають на оборотність капіталу як то більша вартість логістики, збільшеня вартості обігових коштів в Україні, зменшення купівельної спроможності громадян і т.п.
Ваша фраза Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала підтверджує вищенаведене припущення, оскільки в час війни та суттєвого обмеження у розвагах та відпочинку, витрачати гроші на косметику не є першочерговою потребою.