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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10599106001060110602
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну це із серії анекдотів "пояснити я і сам можу, а ось зрозуміти"

Не помітив, щоб помітно зросла закупівля з техніки, тим більше, що конкретні артикулі часто вже застаріли і продаються зі знижкою. Туди ж накладні витрати, доставка – більш-менш у доларах залишилися на колишньому рівні.
Косметика відноситься до товарів з більш низькою еластичністю в порівнянні з електронікою або товарами для ремонту, наприклад, її доводиться купувати так чи інакше, так що тут взагалі мимо.

Залежність маржі від оборотного капіталу для більшості перекупів що торгують з коліс - якась фантастика, ще скажіть, що вони KPI ROI перераховують щодня.
Тут набагато більшу роль відіграють так звані "воєнні ризики", у когось взагалі склад згорів, іншим треба відбити невдалі кап. вкладення і т.д.
Більшість вже давно зменшило оборотний капітал тому що зрозуміло, що це все надовго, при цьому маржу теж знизило, т.к. якось треба виживати.

А далі найцікавіше – у сумі фактори нестабільності так чи інакше поступово зменшуються, бізнес якось пристосовується. І далі або ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:45

  zerocool написав:Ну це із серії анекдотів "пояснити я і сам можу, а ось зрозуміти"


А далі найцікавіше – у сумі фактори нестабільності так чи інакше поступово зменшуються, бізнес якось пристосовується. І далі або ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень.


Я одне не можу зрозуміти, чому ви пов'язуєте "ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень."
Бо ціни ж, у будь-якому випадку, прив'язані до долара (бо імпорт)

Ви маєте на увазі, що якщо гривня девальвує -> люди стануть бідніші -> рітейлери знизять свою маржу в у.е. ?

Бо якщо так, то маржа визначається по багатьох параметрах і платоспроможність покупців лише один з них.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 17:59

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................27.06.2023..........28.06.2023
дата розрахунку...............26.06.2023...........27.06.2023
Євро..................................39,9238................40,0225...+0.25%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0944 (вчера 1.0918)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (вчера 102.64).
Доллар продолжает медленно, но уверенно ползти вниз.
..................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 7 761 192 756,11 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 02.10.2024 - 462 дн. - 18,30% - 725 707 900,00 грн;
- до 15.01.2025 - 567 дн. - 19,30% - 2 309 815 315,82 грн;
- до 18.02.2026 - 966 дн. - 19,75% - 1 973 876 667,30 грн - резервные;
- до 20.06.2024 - 358 дн. - 4,74% - $75 250 156,50;
После очень крупного размещения на прошлой неделе, нынешнее ожидаемо оказалось значительно скромнее.
Наибольшим спросом пользовались 1.5-летние бумаги. Чуть более короткие, но с существенно меньшей доходностью особым спросом не пользовались. Вернее, там были заявки с доходностью выше, но удовлетворены они не были. "Резервные" облигации не на много отстали от лидера, что позволяет утверждать, что возобновление спроса на них связано не только с переразмещением, которое имело место на прошлой неделе.
Размещение валютных облигаций отличилось очень большим количеством заявок при вполне обычном объеме. Тут Минфин тоже не особо усердствовал, установив уровень отсечения таким образом, чтобы средневзвешенная доходность не превысила номинальную. Большое количество мелких заявок наводит на мысль, что некоторая часть покупалась банками для перепродажи некрупным клиентам, возможно и физикам.
..................................
  zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.

Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.

Для такого вывода мало проверки цен на Розетке. Для полноты картины неплохо бы видеть еще и историю цен на Амазоне :)
  zerocool написав:Косметика відноситься до товарів з більш низькою еластичністю в порівнянні з електронікою або товарами для ремонту, наприклад, її доводиться купувати так чи інакше, так що тут взагалі мимо.

Может все проще? Конкуренция :)
Сибарит
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