Ну це із серії анекдотів "пояснити я і сам можу, а ось зрозуміти"
Не помітив, щоб помітно зросла закупівля з техніки, тим більше, що конкретні артикулі часто вже застаріли і продаються зі знижкою. Туди ж накладні витрати, доставка – більш-менш у доларах залишилися на колишньому рівні. Косметика відноситься до товарів з більш низькою еластичністю в порівнянні з електронікою або товарами для ремонту, наприклад, її доводиться купувати так чи інакше, так що тут взагалі мимо.
Залежність маржі від оборотного капіталу для більшості перекупів що торгують з коліс - якась фантастика, ще скажіть, що вони KPI ROI перераховують щодня. Тут набагато більшу роль відіграють так звані "воєнні ризики", у когось взагалі склад згорів, іншим треба відбити невдалі кап. вкладення і т.д. Більшість вже давно зменшило оборотний капітал тому що зрозуміло, що це все надовго, при цьому маржу теж знизило, т.к. якось треба виживати.
А далі найцікавіше – у сумі фактори нестабільності так чи інакше поступово зменшуються, бізнес якось пристосовується. І далі або ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень.
zerocool написав:Ну це із серії анекдотів "пояснити я і сам можу, а ось зрозуміти"
А далі найцікавіше – у сумі фактори нестабільності так чи інакше поступово зменшуються, бізнес якось пристосовується. І далі або ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень.
Я одне не можу зрозуміти, чому ви пов'язуєте "ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень." Бо ціни ж, у будь-якому випадку, прив'язані до долара (бо імпорт)
Ви маєте на увазі, що якщо гривня девальвує -> люди стануть бідніші -> рітейлери знизять свою маржу в у.е. ?
Бо якщо так, то маржа визначається по багатьох параметрах і платоспроможність покупців лише один з них.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................27.06.2023..........28.06.2023 дата розрахунку...............26.06.2023...........27.06.2023 Євро..................................39,9238................40,0225...+0.25% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0944 (вчера 1.0918)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.55 (вчера 102.64). Доллар продолжает медленно, но уверенно ползти вниз. .................................. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 червня 2023 року, до державного бюджету залучено 7 761 192 756,11 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 02.10.2024 - 462 дн. - 18,30% - 725 707 900,00 грн; - до 15.01.2025 - 567 дн. - 19,30% - 2 309 815 315,82 грн; - до 18.02.2026 - 966 дн. - 19,75% - 1 973 876 667,30 грн - резервные; - до 20.06.2024 - 358 дн. - 4,74% - $75 250 156,50; После очень крупного размещения на прошлой неделе, нынешнее ожидаемо оказалось значительно скромнее. Наибольшим спросом пользовались 1.5-летние бумаги. Чуть более короткие, но с существенно меньшей доходностью особым спросом не пользовались. Вернее, там были заявки с доходностью выше, но удовлетворены они не были. "Резервные" облигации не на много отстали от лидера, что позволяет утверждать, что возобновление спроса на них связано не только с переразмещением, которое имело место на прошлой неделе. Размещение валютных облигаций отличилось очень большим количеством заявок при вполне обычном объеме. Тут Минфин тоже не особо усердствовал, установив уровень отсечения таким образом, чтобы средневзвешенная доходность не превысила номинальную. Большое количество мелких заявок наводит на мысль, что некоторая часть покупалась банками для перепродажи некрупным клиентам, возможно и физикам. ..................................
zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
Для такого вывода мало проверки цен на Розетке. Для полноты картины неплохо бы видеть еще и историю цен на Амазоне
zerocool написав:Косметика відноситься до товарів з більш низькою еластичністю в порівнянні з електронікою або товарами для ремонту, наприклад, її доводиться купувати так чи інакше, так що тут взагалі мимо.
Visky написав:Сьогодні знову - до низу, от-от 37 на гуртовий продаж буде. Ну, в пн і вт трохи рипнеться вгору, а далі що? Зазвичай, в кінці місяця попит більший. Чи побачимо в "пікові дати" біля 26 червня хоча б 37,3?
Visky написав: і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.
А кто хочет поговорить о том была ли стратегия бегемота выгодной ? Или еще рано ? На момент написания поста Киев отдавал $ 37.9+
Сибарит написав:
mephala написав:не думаю что бегемот продает из своих запасов валюту и скирдует гривну. баланса то купли/продажи в кассах нету.
Такой вариант тоже исключить нельзя. Могло быть принято решение сократить валютную позицию (если честно, мне лень искать, что там в отчетности). Перебор с длинной позицией банкам не выгоден, хоть с ним некоторое время может быть спокойнее. Вариант сокращения позиции через наличку можно назвать экзотическим, но эти ребята весьма креативны. Ответа о цели бегемота наши теории нам не дадут, но если мы быстро это обсуждение не забудем, через некоторое время (не завтра) можно будет оценить, была ли выбранная стратегия выгодной.
Игорь написав:А кто хочет поговорить о том была ли стратегия бегемота выгодной ? Или еще рано ? На момент написания поста Киев отдавал $ 37.9+
Вот это память! Если исходить из доступного нашему пониманию принципа прямой спекуляции, у них было очень много времени, чтобы откупить около 37 то, что продавали с невероятным дисконтом по 37.85. Т.е. совсем глупыми сегодня эти действия уже не выглядят. Но для бегемота это слишком просто. Подозреваю, что схема была интереснее и еще прибыльнее, но они же не признаются
Visky написав:Сьогодні знову - до низу, от-от 37 на гуртовий продаж буде. Ну, в пн і вт трохи рипнеться вгору, а далі що? Зазвичай, в кінці місяця попит більший. Чи побачимо в "пікові дати" біля 26 червня хоча б 37,3?
Visky написав: і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.
Так і вийшло, дочекався і здав по 37,3 в Києві.
Здав ????? Можливо я щось прогавив, але сьогодні в Києві (принаймі) бачив 37,3 тільки на продаж... Але це не "суть" питання... Чи я вірно розумію, що ви ЗДАЛИ (у.е.) сьогодні по 37,3... Я так розумію, що ви певні, що згодом буде "нижче".. і ви зможете відкупитись дешевше ?
Visky написав:Сьогодні знову - до низу, от-от 37 на гуртовий продаж буде. Ну, в пн і вт трохи рипнеться вгору, а далі що? Зазвичай, в кінці місяця попит більший. Чи побачимо в "пікові дати" біля 26 червня хоча б 37,3?
Visky написав: і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.
Так і вийшло, дочекався і здав по 37,3 в Києві.
Здав ????? Можливо я щось прогавив, але сьогодні в Києві (принаймі) бачив 37,3 тільки на продаж... Але це не "суть" питання... Чи я вірно розумію, що ви ЗДАЛИ (у.е.) сьогодні по 37,3... Я так розумію, що ви певні, що згодом буде "нижче".. і ви зможете відкупитись дешевше ?
Дякую за відповідь (заздалегідь).
У нас 37.25 / 37,40 думаю можна й по 37,30 здати за такої маржі. А відкупитись можна просто зараз через валютні депо за бажанням. Або зачекати на грн депо. Або людині була просто гривня потрібна
zerocool написав:Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
логистика сильно удорожалась. сейчас все везут наземным транспортом малыми партиями. да и делать большие закупки и держать на больших складах нету дурных - одна ракета и нету бабок. плюс есть позиции (например керамика) которые и за бугром подорожали так как подорожали энергоносители. вобщем подорожание есть но что бы на 100% в баксах такого не видел.