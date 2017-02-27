Додано: Вів 27 чер, 2023 17:33

Ну це із серії анекдотів "пояснити я і сам можу, а ось зрозуміти"



Не помітив, щоб помітно зросла закупівля з техніки, тим більше, що конкретні артикулі часто вже застаріли і продаються зі знижкою. Туди ж накладні витрати, доставка – більш-менш у доларах залишилися на колишньому рівні.

Косметика відноситься до товарів з більш низькою еластичністю в порівнянні з електронікою або товарами для ремонту, наприклад, її доводиться купувати так чи інакше, так що тут взагалі мимо.



Залежність маржі від оборотного капіталу для більшості перекупів що торгують з коліс - якась фантастика, ще скажіть, що вони KPI ROI перераховують щодня.

Тут набагато більшу роль відіграють так звані "воєнні ризики", у когось взагалі склад згорів, іншим треба відбити невдалі кап. вкладення і т.д.

Більшість вже давно зменшило оборотний капітал тому що зрозуміло, що це все надовго, при цьому маржу теж знизило, т.к. якось треба виживати.



А далі найцікавіше – у сумі фактори нестабільності так чи інакше поступово зменшуються, бізнес якось пристосовується. І далі або ціни знижуватимуться (що фантастика), або гривня все-таки девальвує до більш адекватних значень.