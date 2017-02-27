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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10600106011060210603
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 10:58

  ihorsic написав:Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?

Доброго дня.
Я не знаю до чого ваше звернення, саме "валютників" я тут ніколи не бачив, від них брав інфу ДС, але справжні валютникі голову буденним сміттям не забивають, працюють собі відштовхуючись від поточних реалій, їм головне оберти і до стелі який саме курс намальований в обмінниках.
Стосовно вашого запитання, не вірю що курс піде вище 1.15 до долара.
Облікові ставки і ЄЦБ і ФРС задерли до небес, сировинні товари валяються у підлоги по цінам, центробанки чекають поки конкуренція дасть результати і ціни почнуть знижуватися на роздрібному ринку.
А вже потім почнуть знижувати облікові ставки, саме швидкість зниження окремим гравцями і буде грати роль.
Ну, а якщо ви мали на увазі євро за гривню, то це вже зовсім інше питання з багатьма факторами, чіткіше формулюйте і будете отримувати точнішу відповідь)))
По курсу гривні до долара, відбувається невеличке зростання, але я вважаю що воно тимчасове, з першого липня багато чого повертається в плані витрат для бізнесу, особливо серйозний виклик очікується на паливному ринку, бо там повертаються ставки які діяли до великої війни.
Так що очікується і далі штиль на валютному ринку, змін не очікується до осені...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:11

  Сибарит написав:
  Игорь написав:А кто хочет поговорить о том была ли стратегия бегемота выгодной ? Или еще рано ? На момент написания поста Киев отдавал $ 37.9+

Вот это память! :)
Если исходить из доступного нашему пониманию принципа прямой спекуляции, у них было очень много времени, чтобы откупить около 37 то, что продавали с невероятным дисконтом по 37.85. Т.е. совсем глупыми сегодня эти действия уже не выглядят.
Но для бегемота это слишком просто. Подозреваю, что схема была интереснее и еще прибыльнее, но они же не признаются :)

более интересная схема:
они сливали не свою валюту, а ту которая заходила им на 3-х месячные конвертационные депозиты
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