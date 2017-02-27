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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:30
Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?
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ihorsic
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Додано: Сер 28 чер, 2023 10:58
ihorsic написав:
Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?
Доброго дня.
Я не знаю до чого ваше звернення, саме "валютників" я тут ніколи не бачив, від них брав інфу ДС, але справжні валютникі голову буденним сміттям не забивають, працюють собі відштовхуючись від поточних реалій, їм головне оберти і до стелі який саме курс намальований в обмінниках.
Стосовно вашого запитання, не вірю що курс піде вище 1.15 до долара.
Облікові ставки і ЄЦБ і ФРС задерли до небес, сировинні товари валяються у підлоги по цінам, центробанки чекають поки конкуренція дасть результати і ціни почнуть знижуватися на роздрібному ринку.
А вже потім почнуть знижувати облікові ставки, саме швидкість зниження окремим гравцями і буде грати роль.
Ну, а якщо ви мали на увазі євро за гривню, то це вже зовсім інше питання з багатьма факторами, чіткіше формулюйте і будете отримувати точнішу відповідь)))
По курсу гривні до долара, відбувається невеличке зростання, але я вважаю що воно тимчасове, з першого липня багато чого повертається в плані витрат для бізнесу, особливо серйозний виклик очікується на паливному ринку, бо там повертаються ставки які діяли до великої війни.
Так що очікується і далі штиль на валютному ринку, змін не очікується до осені...
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:11
Сибарит написав: Игорь написав:
А кто хочет поговорить о том была ли стратегия бегемота выгодной ? Или еще рано ? На момент написания поста Киев отдавал $ 37.9+
Вот это память!
Если исходить из доступного нашему пониманию принципа прямой спекуляции, у них было очень много времени, чтобы откупить около 37 то, что продавали с невероятным дисконтом по 37.85. Т.е. совсем глупыми сегодня эти действия уже не выглядят.
Но для бегемота это слишком просто. Подозреваю, что схема была интереснее и еще прибыльнее, но они же не признаются
более интересная схема:
они сливали не свою валюту, а ту которая заходила им на 3-х месячные конвертационные депозиты
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:45
zerocool написав:
Зайшов я в історію покупок на розетці порівняти ціни з кінцем 2021 - практично вся техніка та ін. подорожчала на 30-50% в БАКСАХ. На кілька позицій до ~150% зростання. Тільки косметика, навпаки, місцями навіть подешевшала.
Таке зростання на чистий імпорт явно показує, що гривня давно переукріплена і реальний курс має бути десь 45-50.
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Телефоны эппл и их компы/планшеты дорожают только с лавинообразным ростом памяти в них(а внешний носитель внутри корпуса там самостоятельно трудновато подключить) к примеру, а повербанки боьшой мощности так и подешевели уже(с зимы)
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Додано: Сер 28 чер, 2023 12:42
барабашов написав:
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Зайшов в кабінет епіцентру, то акрилові фарби, грунтовки, шпаклівки вдвічі в грн, емалі втричі від 20-21 рр. Але навіть деякі китайські електроприлади у понад 2 рази.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:03
Ой+ написав: барабашов написав:
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Зайшов в кабінет епіцентру, то акрилові фарби, грунтовки, шпаклівки вдвічі в грн, емалі втричі від 20-21 рр. Але навіть деякі китайські електроприлади у понад 2 рази.
Про эпицентр в курсе
Ремонт начал активный в декабре 21го
Думал что за электроника с розетки в 2,5раза подорожала
Понятно что стиралки к примеру и панели варочные с кондёрами никто сейчас по акции не продаёт(я в январе 22го успел скупиться) даже 22года выпуска и курс 37 никто не закладывает в цену(минимум 42 наверно)
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барабашов
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:10
Amat написав: Visky написав:
Як і спрогнозував 10 червня:
Visky написав:
Сьогодні знову - до низу, от-от 37 на гуртовий продаж буде. Ну, в пн і вт трохи рипнеться вгору, а далі що? Зазвичай, в кінці місяця попит більший. Чи побачимо в "пікові дати" біля 26 червня хоча б 37,3?
Visky написав:
і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.
Так і вийшло, дочекався і здав по 37,3 в Києві.
Здав ?????
Можливо я щось прогавив, але сьогодні в Києві (принаймі) бачив 37,3 тільки на продаж...
Але це не "суть" питання...
Чи я вірно розумію, що ви ЗДАЛИ (у.е.) сьогодні по 37,3... Я так розумію, що ви певні, що згодом буде "нижче".. і ви зможете відкупитись дешевше ?
Дякую за відповідь (заздалегідь).
Вчора в 2й пол.дня опт. прийом синіх від 3т, здається і від 1т теж було, був 37,3, від 20т пропонували (неперевірено) навіть 37,5. Зараз на https://miniaylo.finance.ua
- 37,33. Здав на власні гривневі потреби без цілі відкупу.
Зазвичай, в самому кінці міс відбувається падіння курсу і в 1й декаді нового міс він досягає мінімуму. Не думаю, що суттєво або взагалі під 37 підемо, але закупити по курсу близькому до 37 (в цьому - реально по 37 опт білим був) певно можна буде. Не знаю, чи цікаве Вам таке незначне коливання, мені - ні, особливо, що такий рух негарантований, хоча дуже ймовірний
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Visky
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Додано: Сер 28 чер, 2023 13:30
Visky написав:
Вчора в 2й пол.дня опт. прийом синіх від 3т, здається і від 1т теж було, був 37,3, від 20т пропонували (неперевірено) навіть 37,5. Зараз на https://miniaylo.finance.ua
- 37,33. Здав на власні гривневі потреби без цілі відкупу.
Зазвичай, в самому кінці міс відбувається падіння курсу і в 1й декаді нового міс він досягає мінімуму. Не думаю, що суттєво або взагалі під 37 підемо, але закупити по курсу близькому до 37 (в цьому - реально по 37 опт білим був) певно можна буде. Не знаю, чи цікаве Вам таке незначне коливання, мені - ні, особливо, що такий рух негарантований, хоча дуже ймовірний
Дякую за відповідь.
Ви так більше, будь-ласка, не лякайте. Одразу пишіть, що на власні потреби
А то я вже думав посивію, якщо курс на 36 піде
Наразі, я на 30 копійках бавитись не буду. Ітак вже повністтю в у.е. і останній раз купував здається по 37,6 (або 37,9), вже не пам'ятаю. А до цього взагалі по 39,9.
Так шо так собі з мене "ловец дна".
Зараз просто потрохи докуповую на вільну гривню. "Усредняюсь" так сказать.
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