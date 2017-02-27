Додано: Сер 28 чер, 2023 10:58

ihorsic написав: Доброго дня шановні валютники!

А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите? Доброго дня шановні валютники!А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?

Доброго дня.Я не знаю до чого ваше звернення, саме "валютників" я тут ніколи не бачив, від них брав інфу ДС, але справжні валютникі голову буденним сміттям не забивають, працюють собі відштовхуючись від поточних реалій, їм головне оберти і до стелі який саме курс намальований в обмінниках.Стосовно вашого запитання, не вірю що курс піде вище 1.15 до долара.Облікові ставки і ЄЦБ і ФРС задерли до небес, сировинні товари валяються у підлоги по цінам, центробанки чекають поки конкуренція дасть результати і ціни почнуть знижуватися на роздрібному ринку.А вже потім почнуть знижувати облікові ставки, саме швидкість зниження окремим гравцями і буде грати роль.Ну, а якщо ви мали на увазі євро за гривню, то це вже зовсім інше питання з багатьма факторами, чіткіше формулюйте і будете отримувати точнішу відповідь)))По курсу гривні до долара, відбувається невеличке зростання, але я вважаю що воно тимчасове, з першого липня багато чого повертається в плані витрат для бізнесу, особливо серйозний виклик очікується на паливному ринку, бо там повертаються ставки які діяли до великої війни.Так що очікується і далі штиль на валютному ринку, змін не очікується до осені...