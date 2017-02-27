Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня шановні валютники!
А хто зпрогнозує курс €? Який верх бачите?
Додано: Сер 28 чер, 2023 10:58
Доброго дня.
Я не знаю до чого ваше звернення, саме "валютників" я тут ніколи не бачив, від них брав інфу ДС, але справжні валютникі голову буденним сміттям не забивають, працюють собі відштовхуючись від поточних реалій, їм головне оберти і до стелі який саме курс намальований в обмінниках.
Стосовно вашого запитання, не вірю що курс піде вище 1.15 до долара.
Облікові ставки і ЄЦБ і ФРС задерли до небес, сировинні товари валяються у підлоги по цінам, центробанки чекають поки конкуренція дасть результати і ціни почнуть знижуватися на роздрібному ринку.
А вже потім почнуть знижувати облікові ставки, саме швидкість зниження окремим гравцями і буде грати роль.
Ну, а якщо ви мали на увазі євро за гривню, то це вже зовсім інше питання з багатьма факторами, чіткіше формулюйте і будете отримувати точнішу відповідь)))
По курсу гривні до долара, відбувається невеличке зростання, але я вважаю що воно тимчасове, з першого липня багато чого повертається в плані витрат для бізнесу, особливо серйозний виклик очікується на паливному ринку, бо там повертаються ставки які діяли до великої війни.
Так що очікується і далі штиль на валютному ринку, змін не очікується до осені...
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:11
более интересная схема:
они сливали не свою валюту, а ту которая заходила им на 3-х месячные конвертационные депозиты
Додано: Сер 28 чер, 2023 11:45
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Телефоны эппл и их компы/планшеты дорожают только с лавинообразным ростом памяти в них(а внешний носитель внутри корпуса там самостоятельно трудновато подключить) к примеру, а повербанки боьшой мощности так и подешевели уже(с зимы)
Додано: Сер 28 чер, 2023 12:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 28 чер, 2023 13:03
Про эпицентр в курсе
Ремонт начал активный в декабре 21го
Думал что за электроника с розетки в 2,5раза подорожала
Понятно что стиралки к примеру и панели варочные с кондёрами никто сейчас по акции не продаёт(я в январе 22го успел скупиться) даже 22года выпуска и курс 37 никто не закладывает в цену(минимум 42 наверно)
Додано: Сер 28 чер, 2023 13:10
Вчора в 2й пол.дня опт. прийом синіх від 3т, здається і від 1т теж було, був 37,3, від 20т пропонували (неперевірено) навіть 37,5. Зараз на https://miniaylo.finance.ua - 37,33. Здав на власні гривневі потреби без цілі відкупу.
Зазвичай, в самому кінці міс відбувається падіння курсу і в 1й декаді нового міс він досягає мінімуму. Не думаю, що суттєво або взагалі під 37 підемо, але закупити по курсу близькому до 37 (в цьому - реально по 37 опт білим був) певно можна буде. Не знаю, чи цікаве Вам таке незначне коливання, мені - ні, особливо, що такий рух негарантований, хоча дуже ймовірний
Додано: Сер 28 чер, 2023 13:30
Дякую за відповідь.
Ви так більше, будь-ласка, не лякайте. Одразу пишіть, що на власні потреби
А то я вже думав посивію, якщо курс на 36 піде
Наразі, я на 30 копійках бавитись не буду. Ітак вже повністтю в у.е. і останній раз купував здається по 37,6 (або 37,9), вже не пам'ятаю. А до цього взагалі по 39,9.
Так шо так собі з мене "ловец дна".
Зараз просто потрохи докуповую на вільну гривню. "Усредняюсь" так сказать.
Додано: Сер 28 чер, 2023 14:45
Мрійник 1000-го левела.
37.25 погано?
Це просто фантастика, рік тому був курс 38, хто би тоді повірив, що курс зараз буде нижче?
Врожай поділився на 2, логістика через Ж, бо порти заблоковані, все більше людей захищає державу, а вони вже не платять податки, вони годуються з бюджета, є вбиті і поранені, тобто виплати лягли важким вантажем на бюджет, а ви вже фактично мрієте про курс 8(((
Плюс зливається в більшості КРЕДИТНА допомога, щось давненько не лунає стонів "це що наші діти будуть віддавати ті всі борги?" І коли лусне "піраміда ОВДП?"
Так що будьте більш адекватним, бо ваше повідомлення дуже відірване від реальності, я так хочу і крапка, не гоняйте пустопорожнє повітря(((
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