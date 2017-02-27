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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 чер, 2023 15:25
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................28.06.2023..........29.06.2023
дата розрахунку...............27.06.2023...........28.06.2023
Євро..................................40,0225................40,0042
...-0.05%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0939
(вчера 1.0944)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.78
(вчера 102.55).
От вчерашнего локального минимума слегка отскочили. Последний час наблюдается активизация роста, но объявлять его тенденцией пока рано.
somilitark написав:
саме "валютників" я тут ніколи не бачив
А как же Сільський валютчик
?
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Додано: Сер 28 чер, 2023 15:34
барабашов написав: Ой+ написав: барабашов написав:
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Зайшов в кабінет епіцентру, то акрилові фарби, грунтовки, шпаклівки вдвічі в грн, емалі втричі від 20-21 рр. Але навіть деякі китайські електроприлади у понад 2 рази.
Про эпицентр в курсе
Ремонт начал активный в декабре 21го
Думал что за электроника с розетки в 2,5раза подорожала
Понятно что стиралки к примеру и панели варочные с кондёрами никто сейчас по акции не продаёт(я в январе 22го успел скупиться) даже 22года выпуска и курс 37 никто не закладывает в цену(минимум 42 наверно)
До липня 2022 року побутова техніка практично не подорожчала. Завдяки курсу 29,5 грн встиг купити по нормальній ціні. Зокрема брав газову плиту і сушильний автомат практично по довоєнній ціні. Але керамогранітна плитка вже тоді була +20-30%, а зараз ще + 30-50% до ціни липня 2022 року.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:00
somilitark написав: Victor8 написав:
Дно в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный).
Мрійник 1000-го левела.
37.25 погано?
Це просто фантастика, рік тому був курс 38, хто би тоді повірив, що курс зараз буде нижче?
Врожай поділився на 2, логістика через Ж, бо порти заблоковані, все більше людей захищає державу, а вони вже не платять податки, вони годуються з бюджета, є вбиті і поранені, тобто виплати лягли важким вантажем на бюджет, а ви вже фактично мрієте про курс 8(((
Плюс зливається в більшості КРЕДИТНА допомога, щось давненько не лунає стонів "це що наші діти будуть віддавати ті всі борги?" І коли лусне "піраміда ОВДП?"
Так що будьте більш адекватним, бо ваше повідомлення дуже відірване від реальності, я так хочу і крапка, не гоняйте пустопорожнє повітря(((
Мой прогноз, что "дно" в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный).
А Ваш прогноз по "дну" в этом году для USD?
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Додано: Сер 28 чер, 2023 16:33
Ой+ написав: барабашов написав:
Хотелось бы конкретные примеры того, что подорожало на 50% в долларах, а что - на 150.
Зайшов в кабінет епіцентру, то акрилові фарби, грунтовки, шпаклівки вдвічі в грн, емалі втричі від 20-21 рр. Але навіть деякі китайські електроприлади у понад 2 рази.
мова була про побутову техніку у автора. тому будівельні матеріали це не той випадок. буд матеріали зараз в ходу.
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