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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:47
ihorsic написав:
І чого це євро так гепнулось? Блін а я чекав на ріст....
Хочеш росту - готовся до падіння!😁😁😁
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