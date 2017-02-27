RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10602106031060410605
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:47

  ihorsic написав:І чого це євро так гепнулось? Блін а я чекав на ріст....
Хочеш росту - готовся до падіння!😁😁😁
asti
 
Повідомлень: 3383
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

як хто думає: це тимчасове зростання долара, чи звідси до НГ курс на 45?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 30.09.15
Подякував: 324 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:07

  Yuri_61 написав:як хто думає: це тимчасове зростання долара, чи звідси до НГ курс на 45?

С осени реально вверх пойдет, 45 думаю вряд-ли, но 39-40 вполне реально до НГ
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:42

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:як хто думає: це тимчасове зростання долара, чи звідси до НГ курс на 45?

С осени реально вверх пойдет, 45 думаю вряд-ли, но 39-40 вполне реально до НГ
да :twisted: но евро!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 13.01.09
Подякував: 950 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:54

  flysoulfly написав:
  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:як хто думає: це тимчасове зростання долара, чи звідси до НГ курс на 45?

С осени реально вверх пойдет, 45 думаю вряд-ли, но 39-40 вполне реально до НГ
да :twisted: но евро!

Не, евро где то 44-45 и будет к НГ
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:07

https://ua.korrespondent.net/ukraine/46 ... innyi-kurs
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:15

Так, ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая и вторая оценки предполагали рост на 1,1% и 1,3% соответственно. В то же время, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось -- на 26 тысяч, до 239 тысяч.

Данные рынка также учитывает Федеральная резервная система США в своем решении по учетной ставке. Следующее заседание регулятора пройдет в июле. Согласно CME Group, 86,8% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на следующем заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на уровне 5-5,25%. Повышение ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь, растущий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:16

  Чукча2 написав:https://ua.korrespondent.net/ukraine/4602844-nbu-ukhvalyv-perekhid-na-hnuchkishyi-obminnyi-kurs


тепер зрозуміло, чому обмінки / обманки вирішили підняли вічутно курс нікомунепотрібного, таким чином підзаробити грошенят на оленях день два на новинах про схвалення стратегії гнучкого курсу 8)
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2540
З нами з: 30.09.15
Подякував: 324 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10602106031060410605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3291, 3292, 3293
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32925 36237652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 19:24
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 182, 183, 184
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1832 12918916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 чер, 2023 20:49
alexanderbukin93
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1214)
29.06.2023 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.