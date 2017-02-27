Хочеш росту - готовся до падіння!😁😁😁
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:47
Додано: Чет 29 чер, 2023 19:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
як хто думає: це тимчасове зростання долара, чи звідси до НГ курс на 45?
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:07
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:42
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:54
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:07
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:15
Так, ВВП США, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в первом квартале 2023 года. Первая и вторая оценки предполагали рост на 1,1% и 1,3% соответственно. В то же время, число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось -- на 26 тысяч, до 239 тысяч.
Данные рынка также учитывает Федеральная резервная система США в своем решении по учетной ставке. Следующее заседание регулятора пройдет в июле. Согласно CME Group, 86,8% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на следующем заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на уровне 5-5,25%. Повышение ставки, как правило, укрепляет национальную валюту, в свою очередь, растущий доллар дополнительно повышает спрос на американские ценные бумаги
Додано: Чет 29 чер, 2023 22:16
тепер зрозуміло, чому обмінки / обманки вирішили підняли вічутно курс нікомунепотрібного, таким чином підзаробити грошенят на оленях день два на новинах про схвалення стратегії гнучкого курсу
Додано: П'ят 30 чер, 2023 06:55
Валютний ринок
Мелітополь
40.5
Гривні стає все меньше. Курс зростає.
Безнал обмінюють 0.465-0.5
Тримаємся
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