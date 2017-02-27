кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:50
Гурт Київ зараз найвужче 37.22 на 37.28.
Пане професор, куди ви радите рухатись Привату?
Тим паче був у вівторок у декількох відділеннях в столиці, хотів зняти 400 у.о. з картки, в двох місцях не було ніяких доларів, бо без замовлення не видають, на продаж теж нічого немає, а там де замовив валюту, то я відмовився їх брати, бо був в наявності тільки покоцаний 96-й рік.
Просто хочеться обгрунтування і зрозуміти глибше глибину ваших глубин)))
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