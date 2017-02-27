кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:50
Гурт Київ зараз найвужче 37.22 на 37.28.
Пане професор, куди ви радите рухатись Привату?
Тим паче був у вівторок у декількох відділеннях в столиці, хотів зняти 400 у.о. з картки, в двох місцях не було ніяких доларів, бо без замовлення не видають, на продаж теж нічого немає, а там де замовив валюту, то я відмовився їх брати, бо був в наявності тільки покоцаний 96-й рік.
Просто хочеться обгрунтування і зрозуміти глибше глибину ваших глубин)))
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:14
МВФ повідомив, що виконавча рада Фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволяє отримати черговий транш на $886 млн.
Уточнюється, що новий транш буде спрямовано на підтримку державного бюджету.
Як додали в МВФ, органи влади значно просунулися у виконанні своїх зобов'язань в рамках EFF за складних умов і «залишаються дуже прихильними до програми».
Заступник виконавчого директора України в МВФ вважає, що виділення траншу – це ще один сигнал від західних партнерів, які підтримують Україну, особливо тоді, коли наша держава сумлінно виконує свої обіцянки.
Владислав Рашкован повідомив, що наступний перегляд програми EFF очікується наприкінці осені.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:17
тобто баксів в касі немає? що і треба було довести.
ніякий не ринок керує курсом у бегемота як ви стверджували а медвідь яким керують з банкової.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:28
ВАШИНГТОН, 29 червня 2023 року - Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні Позики на підтримку політики розвитку та відновлення у розмірі 1,5 мільярдів доларів США.
Ця позика надається під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) і є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки, спрямованої на задоволення фінансових потреб країни у 2023 році.
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