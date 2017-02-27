кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 11:50
Гурт Київ зараз найвужче 37.22 на 37.28.
Пане професор, куди ви радите рухатись Привату?
Тим паче був у вівторок у декількох відділеннях в столиці, хотів зняти 400 у.о. з картки, в двох місцях не було ніяких доларів, бо без замовлення не видають, на продаж теж нічого немає, а там де замовив валюту, то я відмовився їх брати, бо був в наявності тільки покоцаний 96-й рік.
Просто хочеться обгрунтування і зрозуміти глибше глибину ваших глубин)))
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:14
МВФ повідомив, що виконавча рада Фонду завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволяє отримати черговий транш на $886 млн.
Уточнюється, що новий транш буде спрямовано на підтримку державного бюджету.
Як додали в МВФ, органи влади значно просунулися у виконанні своїх зобов'язань в рамках EFF за складних умов і «залишаються дуже прихильними до програми».
Заступник виконавчого директора України в МВФ вважає, що виділення траншу – це ще один сигнал від західних партнерів, які підтримують Україну, особливо тоді, коли наша держава сумлінно виконує свої обіцянки.
Владислав Рашкован повідомив, що наступний перегляд програми EFF очікується наприкінці осені.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:17
тобто баксів в касі немає? що і треба було довести.
ніякий не ринок керує курсом у бегемота як ви стверджували а медвідь яким керують з банкової.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 13:28
ВАШИНГТОН, 29 червня 2023 року - Сьогодні Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні Позики на підтримку політики розвитку та відновлення у розмірі 1,5 мільярдів доларів США.
Ця позика надається під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) і є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки, спрямованої на задоволення фінансових потреб країни у 2023 році.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:15
Може ви нарешті зрозумієте одну просту річ, на що можна впливати якщо немає валюти в наявності? Ринок такий дурний, що може повірити в цифри на сайті?
Коли є попит, то бувало що реальний ринок на гривню був більше ніж малював продаж Приват, ніхто не дивиться на порожні балачки, усім треба обгрунтування у вигляді наявності валюти у вільному продажу.
Ви просто в астралі якомусь знаходитесь і там у власному світі малюєте якійсь не логічні мультикі.
Я давно сформулював дві речі стосовно поведінки Привата, по-перше у нього не достатньо валюти для інтервенцій, буває можна там купити ну 1000, але ціна продажу наприклад зараз десь по середині між адекватними курсами обмінок, тобто навіщо Приват, якщо можна піти взяти суму на пару копійок дороще і не паритися з наявністю і якістю самих банкнот, плюс якщо купив в Приваті, то каруселити теж не вийде, бо приймають валюту дешевше ніж продає Приват.
І по-друге, Приват ніколи не рухає ринок, він просто реагує ЗА РИНКОМ, підгальмовуючи його, коли йде суттєвий двіж. Коли є попит і зростання, то Приват теж може переставляти курс по 3 рази за день у бік збільшення.
Но ви нікого не чуєте, у вас є якійсь зрадофільській набор букв, а не думки складені в речення.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:34
це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.
що бегемот просто йде за ринком.
то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:07
Так Приват ніколи не продавлював ринок вниз, це ви собі вигадали і носитесь з цим вже півроку. Були рішення НБУ, коли дозволили за рахунок валютної позиції продавати більше валюти населенню, але це рішення стосувалось ВСІХ банків, плюс валютна сезонність і перекупленість валюти зіграла свою роль, але десь хтось вам назрадофілів в вуха, що Приват в усьому винний, що ви напевне набрались долара по 40, а зараз він на 3 грн дешевший(((
І я не стверджував, що Приват продає більше ніж купує, в моєму розумінні і на практиці, Приват скоріше нічого не продає, ніж впливає на валютний ринок країни.
Це ви собі щось навигадували і "понєслась".
Так само можна зробити висновки і по "теперішньому часу" , ринок стоїть і не рухається, і Приват нікуди не поспішає і нічого не змінює, але у вас в голові якійсь зради, загони, стрибки, команди з банкової, хоч би до інопланетян і голосів всередині не дійшли(((
Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:12
Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?
Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((
Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:31
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.06.2023.........03.07.2023
дата розрахунку............29.06.2023..........30.06.2023
Євро...............................40,0006...............39,6952...-0.76%
Долар США....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0855 (вчера 1.0939)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.40 (вчера 102.78).
Вчера после 15 доллар за 1.5 часа прибавил чуть более половины процента, после чего снова стабилизировался.
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