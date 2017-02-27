Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:15

mephala написав: somilitark написав: mephala написав: кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?

ну ну.

курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло. кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?ну ну.курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.

Гурт Київ зараз найвужче 37.22 на 37.28.

Пане професор, куди ви радите рухатись Привату?

Тим паче був у вівторок у декількох відділеннях в столиці, хотів зняти 400 у.о. з картки, в двох місцях не було ніяких доларів, бо без замовлення не видають, на продаж теж нічого немає, а там де замовив валюту, то я відмовився їх брати, бо був в наявності тільки покоцаний 96-й рік.

Просто хочеться обгрунтування і зрозуміти глибше глибину ваших глубин))) Гурт Київ зараз найвужче 37.22 на 37.28.Пане професор, куди ви радите рухатись Привату?Тим паче був у вівторок у декількох відділеннях в столиці, хотів зняти 400 у.о. з картки, в двох місцях не було ніяких доларів, бо без замовлення не видають, на продаж теж нічого немає, а там де замовив валюту, то я відмовився їх брати, бо був в наявності тільки покоцаний 96-й рік.Просто хочеться обгрунтування і зрозуміти глибше глибину ваших глубин)))



тобто баксів в касі немає? що і треба було довести.

ніякий не ринок керує курсом у бегемота як ви стверджували а медвідь яким керують з банкової. тобто баксів в касі немає? що і треба було довести.ніякий не ринок керує курсом у бегемота як ви стверджували а медвідь яким керують з банкової.

Може ви нарешті зрозумієте одну просту річ, на що можна впливати якщо немає валюти в наявності? Ринок такий дурний, що може повірити в цифри на сайті?Коли є попит, то бувало що реальний ринок на гривню був більше ніж малював продаж Приват, ніхто не дивиться на порожні балачки, усім треба обгрунтування у вигляді наявності валюти у вільному продажу.Ви просто в астралі якомусь знаходитесь і там у власному світі малюєте якійсь не логічні мультикі.Я давно сформулював дві речі стосовно поведінки Привата, по-перше у нього не достатньо валюти для інтервенцій, буває можна там купити ну 1000, але ціна продажу наприклад зараз десь по середині між адекватними курсами обмінок, тобто навіщо Приват, якщо можна піти взяти суму на пару копійок дороще і не паритися з наявністю і якістю самих банкнот, плюс якщо купив в Приваті, то каруселити теж не вийде, бо приймають валюту дешевше ніж продає Приват.І по-друге, Приват ніколи не рухає ринок, він просто реагує ЗА РИНКОМ, підгальмовуючи його, коли йде суттєвий двіж. Коли є попит і зростання, то Приват теж може переставляти курс по 3 рази за день у бік збільшення.Но ви нікого не чуєте, у вас є якійсь зрадофільській набор букв, а не думки складені в речення.