mephala написав:

somilitark написав: mephala написав: це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.

що бегемот просто йде за ринком.

то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів. це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.що бегемот просто йде за ринком.то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.

Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?

Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь((( Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((

то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?

ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз.