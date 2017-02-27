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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:22
mephala написав:
кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
Картковий курс 37,45
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:23
Сибарит написав:
Индекс доллара DXY в 15-00 103.40 (вчера 102.78).
Вчера после 15 доллар за 1.5 часа прибавил чуть более половины процента, после чего снова стабилизировался.
апять 102.7
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:26
somilitark написав: mephala написав:
це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.
що бегемот просто йде за ринком.
то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.
Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?
Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((
ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:59
mephala написав: somilitark написав: mephala написав:
це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.
що бегемот просто йде за ринком.
то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.
Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?
Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((
ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
А що ринок зараз рухається вгору?
Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((
п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4
таварищь сталин, шо ви курите?(с)
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