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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10604106051060610607
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:22

  mephala написав:кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.

Картковий курс 37,45
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Индекс доллара DXY в 15-00 103.40 (вчера 102.78).
Вчера после 15 доллар за 1.5 часа прибавил чуть более половины процента, после чего снова стабилизировался.

апять 102.7
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:26

  somilitark написав:
  mephala написав:це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.
що бегемот просто йде за ринком.
то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.

Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?
Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((


ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:59

  mephala написав:
  somilitark написав:
  mephala написав:це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає.
що бегемот просто йде за ринком.
то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.

Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати?
Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((


ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?

А що ринок зараз рухається вгору? :shock:
Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((

п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4

таварищь сталин, шо ви курите?(с) :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:18

  Victor8 написав:Мой прогноз, что "дно" в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный).
А Ваш прогноз по "дну" в этом году для USD?


"Дно" по доллару в этом году уже было. Сейчас прыгаем чуть выше дна, но любые попытки опуститься ниже тут же приводят к откупу всего снижения.
Забывайте по 36,60, а впрочем... мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так в детстве говорили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:56

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:кто там рассказывал что бегемот не давит рынок вниз а просто за ним следует?
ну ну.
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4 а бегемот чет не переставляет табло.
Картковий курс 37,45

Причому не рухається вже на протязі року. Це такий собі показник.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:02

  Искатель написав:
  Victor8 написав:Мой прогноз, что "дно" в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный).
А Ваш прогноз по "дну" в этом году для USD?


"Дно" по доллару в этом году уже было. Сейчас прыгаем чуть выше дна, но любые попытки опуститься ниже тут же приводят к откупу всего снижения.
Забывайте по 36,60, а впрочем... мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так в детстве говорили.

Згоден. Дешевше не буде.
Investor_K
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