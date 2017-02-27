mephala написав:це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає. що бегемот просто йде за ринком. то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.
Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати? Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((
ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що? я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
mephala написав:це ви стверджували що ніякого маніпулювання ринком немає. що бегемот просто йде за ринком. то чому ж він зараз не йде щоб наповнити свої каси? які пустують з ваших же слів.
Ще раз відповім на ваше вже змінене повідомлення, Приват толком ні на що не впливає, навіщо йому зараз міняти свою стратегію і на щось впливати? Ви явно перестарались у власній зрадофільській позиції і відношенню до життя, вона не дає вам адекватно мислити і сприймати факти, астанавітєсь(((
ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що? я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
А що ринок зараз рухається вгору? Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((
Victor8 написав:Мой прогноз, что "дно" в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный). А Ваш прогноз по "дну" в этом году для USD?
"Дно" по доллару в этом году уже было. Сейчас прыгаем чуть выше дна, но любые попытки опуститься ниже тут же приводят к откупу всего снижения. Забывайте по 36,60, а впрочем... мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так в детстве говорили.
Victor8 написав:Мой прогноз, что "дно" в этом году для USD будет 36,60 грн продажа (наличный). А Ваш прогноз по "дну" в этом году для USD?
"Дно" по доллару в этом году уже было. Сейчас прыгаем чуть выше дна, но любые попытки опуститься ниже тут же приводят к откупу всего снижения. Забывайте по 36,60, а впрочем... мечтать не вредно, вредно не мечтать. Так в детстве говорили.
я би так сильно в це не вірив, бо звичайний статаналіз, як на мене може давати похибку, але й заперечувати не буду
С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.
Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.
Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.
Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.
Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.
То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.
Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.
mephala написав:ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що? я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
А що ринок зараз рухається вгору? Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((
п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4
таварищь сталин, шо ви курите?(с)
вам надати посилання на обмінки де такий курс? чи самі зайдете на курс або мінфін? на сьогодні курси навіть вищі вже. 37,3 на 37,5 то в кого паралельна реальність?