С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.



Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.



Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.



Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.



Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.



То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.



Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.