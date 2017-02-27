я би так сильно в це не вірив, бо звичайний статаналіз, як на мене може давати похибку, але й заперечувати не буду
С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.
Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.
Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.
Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.
Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.
То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.
Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.
Що вирости сировині спочатку треба впасти. Якщо дивитись на графіки міді та руди то щось вони не сильно упали тай нафта не сильно впала в ціні.
Згадану мідь закуповує в більшості Китай,це той виробник який свій хлам по всьому світу розповсюджує. Україна спочатку свою зброю росії віддала і тепер цімі х-22 нас закидують, так із металом-всі заводи переводимо в металобрухт і вивозимо за межі Неньки