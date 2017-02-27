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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10605106061060710608
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:39

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:Bloomberg: 30 июня мировая экономика войдет в новый сырьевой супер-цикл

я би так сильно в це не вірив, бо звичайний статаналіз, як на мене може давати похибку, але й заперечувати не буду 8)
С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.

Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.

Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.

Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.

Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.

То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.

Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.

Що вирости сировині спочатку треба впасти. Якщо дивитись на графіки міді та руди то щось вони не сильно упали тай нафта не сильно впала в ціні.

Згадану мідь закуповує в більшості Китай,це той виробник який свій хлам по всьому світу розповсюджує. Україна спочатку свою зброю росії віддала і тепер цімі х-22 нас закидують, так із металом-всі заводи переводимо в металобрухт і вивозимо за межі Неньки
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 09:03

  mephala написав:
  somilitark написав:
  mephala написав:ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?

А що ринок зараз рухається вгору? :shock:
Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((

п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4

таварищь сталин, шо ви курите?(с) :?:


вам надати посилання на обмінки де такий курс? чи самі зайдете на курс або мінфін?
на сьогодні курси навіть вищі вже. 37,3 на 37,5
то в кого паралельна реальність?

Київ вчора працював 37. 22 на 37.28.
Зараз знизились 37.18 на 37.27, чи у вас свій міняйло? Спеціальний для закінчених рокетчиків?
Чи ви з Краматорська пишете?
Може досить петросянити? Ми вже втомили всіх цією шариковщиною(((
somilitark
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