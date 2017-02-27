я би так сильно в це не вірив, бо звичайний статаналіз, як на мене може давати похибку, але й заперечувати не буду
С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.
Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.
Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.
Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.
Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.
То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.
Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.
Що вирости сировині спочатку треба впасти. Якщо дивитись на графіки міді та руди то щось вони не сильно упали тай нафта не сильно впала в ціні.
Згадану мідь закуповує в більшості Китай,це той виробник який свій хлам по всьому світу розповсюджує. Україна спочатку свою зброю росії віддала і тепер цімі х-22 нас закидують, так із металом-всі заводи переводимо в металобрухт і вивозимо за межі Неньки
mephala написав:ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що? я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?
А що ринок зараз рухається вгору? Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((
п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4
таварищь сталин, шо ви курите?(с)
вам надати посилання на обмінки де такий курс? чи самі зайдете на курс або мінфін? на сьогодні курси навіть вищі вже. 37,3 на 37,5 то в кого паралельна реальність?
Київ вчора працював 37. 22 на 37.28. Зараз знизились 37.18 на 37.27, чи у вас свій міняйло? Спеціальний для закінчених рокетчиків? Чи ви з Краматорська пишете? Може досить петросянити? Ми вже втомили всіх цією шариковщиною(((
Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 01 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.
Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.
Ключове слово тут: "теорія" Знайшли авторитета в особі комуняцького "науковця". Агов, у Блумбергі, поважайте себе хоч трохи любу теорію можна довести, відповаідним чином скомпілювавші факти як можна притягувати радяншину, ще згадайте кібернетику, "продажну дівку імперіалізма" за висловами імхо Хрущова, а ще раніше генетику, як лженауку за висловами імхо, сраліна
Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ в тебе купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки
Гадаю, не варто перебільшувати здібності китайців. Без "західних" технологій та постійного контролю за дотриманням технологічних процесів китайці виробляють "всі знають що". Наочний приклад - Motorola Mobile, рівень нутрощів смартфонів якої впали з рівня IPhone до рівня китайського кооперативу після виходу американських інженерів. І, до того ж, тайці, малазійці, в'єтнамці, індонезійці в тих самих умовах виробляють більш надійний, якісний продукт.