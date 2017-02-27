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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10605106061060710608
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:39

  Ukrainian написав:
  Shaman написав:Bloomberg: 30 июня мировая экономика войдет в новый сырьевой супер-цикл

я би так сильно в це не вірив, бо звичайний статаналіз, як на мене може давати похибку, але й заперечувати не буду 8)
С пятницы, 30 июня, в мировой экономике предсказывают наступление нового супер-цикла. Об этом пишет Bloomberg.

Издание опубликовало статью о “волнах Кондратьева” — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.

Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.

Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня.

Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х.

То есть текущий 30-летний цикл прошел, и скоро начнется новый.

Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.

Що вирости сировині спочатку треба впасти. Якщо дивитись на графіки міді та руди то щось вони не сильно упали тай нафта не сильно впала в ціні.

Згадану мідь закуповує в більшості Китай,це той виробник який свій хлам по всьому світу розповсюджує. Україна спочатку свою зброю росії віддала і тепер цімі х-22 нас закидують, так із металом-всі заводи переводимо в металобрухт і вивозимо за межі Неньки
sens
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 09:03

  mephala написав:
  somilitark написав:
  mephala написав:ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?
я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз. то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?

А що ринок зараз рухається вгору? :shock:
Я не знав, але у вас дійсно в голові паралельна реальність(((

п.с. а ось з чого все починалось у вас:
курс уже не один день стоит 37,2 / 37,4

таварищь сталин, шо ви курите?(с) :?:


вам надати посилання на обмінки де такий курс? чи самі зайдете на курс або мінфін?
на сьогодні курси навіть вищі вже. 37,3 на 37,5
то в кого паралельна реальність?

Київ вчора працював 37. 22 на 37.28.
Зараз знизились 37.18 на 37.27, чи у вас свій міняйло? Спеціальний для закінчених рокетчиків?
Чи ви з Краматорська пишете?
Може досить петросянити? Ми вже втомили всіх цією шариковщиною(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 09:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Китай,це той виробник який свій хлам

Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 01 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 10:28

  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Китай,це той виробник який свій хлам

Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ в тебе купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки :twisted:

Гадаю, не варто перебільшувати здібності китайців. Без "західних" технологій та постійного контролю за дотриманням технологічних процесів китайці виробляють "всі знають що". Наочний приклад - Motorola Mobile, рівень нутрощів смартфонів якої впали з рівня IPhone до рівня китайського кооперативу після виходу американських інженерів.
І, до того ж, тайці, малазійці, в'єтнамці, індонезійці в тих самих умовах виробляють більш надійний, якісний продукт.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Гадаю, не варто перебільшувати здібності китайців. Без "західних" технологій

Ок наші, наші здібності де? В якому місці людського тіла? Га? Риторичне питання, а люди вже давно в космосі (згадайте хвалений український супутник либідь за $300 млн який бубочка з помпою запускав де він?) і на місяці,а за 4Ж давно вже там забули бо кругом 5Ж,тому на даний час треба у них вчитися, а не зарозуміло ліниво надувати щоки, розказуючи, що там щось не так - в дзеркало, в дзеркало потрібно дивитись і працювати, працювати, працювати як китайці. Впевнений, що Ви не бачили як вони працюють, я бачив, це ШОК, але результат бачить увесь світ!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 01 лип, 2023 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

за парєбріком не знають куди прилаштувати індійські рупії, яких наскирдувалося багато бо там за парєбріком відмовилися від доларів і євро.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:10

  Василь-Рівне написав:
  centurionus написав: Впевнений, що Ви не бачили як вони працюють, я бачив, це ШОК, але результат бачить увесь світ!

я бачив мегаполіси Китаю. Повірте, оце ШОК!!! :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 11:15

  Василь-Рівне написав:
  centurionus написав:Гадаю, не варто перебільшувати здібності китайців. Без "західних" технологій

Ок наші, наші здібності де? В якому місці людського тіла? Га? Риторичне питання, тому на даний час треба у них вчитися, а не зарозуміло ліниво надувати щоки, розказуючи, що там щось не так - в дзеркало, в дзеркало потрібно дивитись і працювати, працювати, працювати як китайці. Впевнений, що Ви не бачили як вони працюють, я бачив, це ШОК, але результат бачить увесь світ!

Про "ми/наше" не йшлося. Це окрема тема.
Не будьте таким впевненим. Бачив як "вони працюють". При першій нагоді "їх" здихалися. Ви бачили як працюють малазійці чи в'єтнамці? Порівняйте при можливості.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Бачив як "вони працюють"

Тобто ці всі хмарочоси, мегаполіси, автобани, космічні кораблі, місяцеходи лінивим китайцям працелюбні українці побудували , так? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:28

  Василь-Рівне написав:
  centurionus написав:Бачив як "вони працюють"

Тобто ці всі хмарочоси, мегаполіси, автобани, космічні кораблі, місяцеходи лінивим китайцям працелюбні українці побудували , так? :wink:

Добродію, вірте, в що вам заманеться. Станьте, врешті, китайцем.
Нічого не проповідую [ти паче мешканцям Рівненщини], та іншим не рекомендував би.
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