mephala написав:

то чому він зараз не рухається за ринком вгору допускаючи пусті каси?

ви вмієте переходити тільки на особистості? аргументовано відповісти не здатні чи що?я вас конкретно запитав. ви стверджували, що бегемот просто рухається з ринком а не продавлює його. тобто то ринок спочатку вниз і тільки потім бегемот вниз.