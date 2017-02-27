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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:36
centurionus написав: Василь-Рівне написав: centurionus написав:
Бачив як "вони працюють"
Тобто ці всі хмарочоси, мегаполіси, автобани, космічні кораблі, місяцеходи лінивим китайцям працелюбні українці побудували , так?
Добродію, вірте, в що вам заманеться. Станьте, врешті, китайцем.
Нічого не проповідую [ти паче мешканцям Рівненщини], та іншим не рекомендував би.
ви не відповідаєте. бо розумієте, що загалом Василь-Рівне правий.
починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.
дуже багато вони вже побудували в себе. й вже про деякі речі кажуть - це ж Китай, це якість - й це вже не у всіх викликає подив. знаю агрегати, які постійно виробляли в Україні - але їх китайський аналог виявися якіснішим. про ціну взагалі мовчу
ви взагалі знаєте, що Китай виробляє більше сталі, ніж ВЕСЬ інший світ? отож
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:51
centurionus написав:
Нічого не проповідую [ти паче мешканцям Рівненщини], та іншим
Ділите українців на сорти
? Ну ну десь я таке вже чув про расизм, проводили заміри черепів не у нацистів часом?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Суб 01 лип, 2023 13:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 12:54
Shaman
Ще один проповідник?
Бачили "хмарочоси" в США, Японії тощо?
Якої, бляха-муха, сталі? Марка сталі? Для залізобетону? Знайдіть китайській гідний ніж, гайковий ключ чи інший інструмент.
Купіть собі китайське авто!!!
Не маю наміру витрачати свій час на відповіді. Кінець зв'язку
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:04
centurionus написав:
Якої, бляха-муха, сталі? Марка сталі?
З тієї з якої вони будують місяцеходи, ракети, військову техніку, та медобладнання включаючи хірургичний інструмент, на цьомі тижні колега привіз під замовлення чергову партію підшипників з Китаю - прекрасна суперова якість з відповідної марки сталі.
centurionus написав:
Кінець зв'язку
Сказав форумчанин-расист вимкнувши КИТАЙСЬКИЙ компік і засунувши собі в кишеню китайських джинсів, китайський смартфон. От навіщо таким лайном користуватися? Га?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:31
Василь-Рівне написав: sens написав:
Китай,це той виробник який свій хлам
Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки
ну як на мене то Китай абсолютно не взірець того як потрібно робити.
в нас звісно теж роблять чорті як - але брати приклад з Китаю нічого корисного не дасть.
ЗІ
я мав на увазі екологічні вимоги до виробництва.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:42
а пустой мегаполис видели? оце ШОК!!!
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vitaliian
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Додано: Суб 01 лип, 2023 13:53
vitaliian написав:
а пустой мегаполис видели? оце ШОК!!!
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А як китайці зносять такі новобудови бачили? Оце Шок!
Зносять, тому що витрати на утримання цього всього непотрібу виявилися надто високими.
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