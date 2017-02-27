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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10607106081060910610>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:36

  centurionus написав:
  Василь-Рівне написав:
  centurionus написав:Бачив як "вони працюють"

Тобто ці всі хмарочоси, мегаполіси, автобани, космічні кораблі, місяцеходи лінивим китайцям працелюбні українці побудували , так? :wink:

Добродію, вірте, в що вам заманеться. Станьте, врешті, китайцем.
Нічого не проповідую [ти паче мешканцям Рівненщини], та іншим не рекомендував би.

ви не відповідаєте. бо розумієте, що загалом Василь-Рівне правий.

починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.

дуже багато вони вже побудували в себе. й вже про деякі речі кажуть - це ж Китай, це якість - й це вже не у всіх викликає подив. знаю агрегати, які постійно виробляли в Україні - але їх китайський аналог виявися якіснішим. про ціну взагалі мовчу

ви взагалі знаєте, що Китай виробляє більше сталі, ніж ВЕСЬ інший світ? отож
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Нічого не проповідую [ти паче мешканцям Рівненщини], та іншим

Ділите українців на сорти :twisted: ? Ну ну десь я таке вже чув про расизм, проводили заміри черепів не у нацистів часом? :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 01 лип, 2023 13:07, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 12:54

Shaman
Ще один проповідник?
Бачили "хмарочоси" в США, Японії тощо?
Якої, бляха-муха, сталі? Марка сталі? Для залізобетону? Знайдіть китайській гідний ніж, гайковий ключ чи інший інструмент.
Купіть собі китайське авто!!!
Не маю наміру витрачати свій час на відповіді. Кінець зв'язку
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Якої, бляха-муха, сталі? Марка сталі?

З тієї з якої вони будують місяцеходи, ракети, військову техніку, та медобладнання включаючи хірургичний інструмент, на цьомі тижні колега привіз під замовлення чергову партію підшипників з Китаю - прекрасна суперова якість з відповідної марки сталі.
  centurionus написав:Кінець зв'язку

Сказав форумчанин-расист вимкнувши КИТАЙСЬКИЙ компік і засунувши собі в кишеню китайських джинсів, китайський смартфон. От навіщо таким лайном користуватися? Га? :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:31

  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Китай,це той виробник який свій хлам

Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки :twisted:


ну як на мене то Китай абсолютно не взірець того як потрібно робити.
в нас звісно теж роблять чорті як - але брати приклад з Китаю нічого корисного не дасть.

ЗІ
я мав на увазі екологічні вимоги до виробництва.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:42

  Yuri_61 написав:
  Василь-Рівне написав:
  centurionus написав: Впевнений, що Ви не бачили як вони працюють, я бачив, це ШОК, але результат бачить увесь світ!

я бачив мегаполіси Китаю. Повірте, оце ШОК!!! :shock: :shock:

а пустой мегаполис видели? оце ШОК!!!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 13:53

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:я бачив мегаполіси Китаю. Повірте, оце ШОК!!! :shock: :shock:

а пустой мегаполис видели? оце ШОК!!!
[/quote]
А як китайці зносять такі новобудови бачили? Оце Шок! :shock: Зносять, тому що витрати на утримання цього всього непотрібу виявилися надто високими.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:11

  centurionus написав:Shaman
Ще один проповідник?
Бачили "хмарочоси" в США, Японії тощо?
Якої, бляха-муха, сталі? Марка сталі? Для залізобетону? Знайдіть китайській гідний ніж, гайковий ключ чи інший інструмент.
Купіть собі китайське авто!!!
Не маю наміру витрачати свій час на відповіді. Кінець зв'язку

звичайно не маєш часу, бо нема чого відповідати :D

про всяк випадок - була й є китайська продукція низької якості - Китай виробляє й для тих, хто на всьому економить. якщо купувати не на ринку, а десь деінде, та й ще дорожче - гадаю знайдеться й якісний ніж, й якісний ключ - ви не економьте. вже не все китайське синонім дешеве ;) я гадаю багато чого, чим ви користуєтесь - зроблено в Китаї - а ви про це й гадки не маєте.

сортамент сталі не знаю, але це яскравий приклад, як змінився Китай й його виробництво за останні 20-30 років
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:16

  mephala написав:
  Василь-Рівне написав:
  sens написав:Китай,це той виробник який свій хлам

Угу, айфон хлам, вольво хлам, бош хлам, літієві батареї 99% які роблять там - хлам, сонячні панелі - хлам - Ви в тому хламі живете починаючи від трусів-носків закінчуючи компіком чи смартфоном з якого це пишете, треба не фиркати на інших, а самому робити не хлам і так щоб в тебе ВЕСЬ СВІТ купував і валюти було стільки шоб приходилось ПОСТІЙНО укріплювати гривню а не навпаки :twisted:


ну як на мене то Китай абсолютно не взірець того як потрібно робити.
в нас звісно теж роблять чорті як - але брати приклад з Китаю нічого корисного не дасть.

ЗІ
я мав на увазі екологічні вимоги до виробництва.

а тут або трусити, або хрестик. дешево як в Китаї, але з вимогами до виробництва як у Європі - на жаль це неможливо. це один зі стовпів китайського економічного чуда - забили на екологію (для тих , хто радить подивитися на Китай).

оскільки ми бідна країна, то нам теж доведеться не поспішати з жорсткими вимогами до екології. розбагатіємо, тоді подумаємо
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:32

Shaman
тобто продовжуючи вашу думку - якщо Китай запровадить екологічні вимоги то вже й не буде такого економічного чуда? фабрика вже й не така потрібна виявиться бо вартість виготовлення буде приблизно однакова.
підсумовуючи - все їхнє чудо від того що дали іноземцям "засрати" свою землю а не від великого уму-розуму.
mephala
 
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