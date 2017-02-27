centurionus написав:
Купіть собі китайське авто!!!
Если бы была возможность зайти в салон, посидеть и прокатиться, чтобы оценить эргономику, с удовольствием взял бы себе Huawei Aito M5. Очень нравится концепция подзаряжаемого последовательного гибрида!
Коль у нас возникла весьма интересная тема для офтопа выходного дня, позволю себе вставить и свои 5 копеек.
Начнем с того, что китайцы мыслят совсем не так, как мы, и их подходы к бизнесу нам не всегда понятны.
Вот, например, приезжает к ним европеец и спрашивает:
- Можете мне построить самолет за 20 баксов?
Мы бы его сразу грубо послали, а китаец вежливо ответит:
- Конечно, можем, но он будет совсем маленький и летать не сможет.
Если заказчик в силу разницы менталитетов не поймет, что его вежливо послали, он разместит заказ. Вот из таких заказов и рождаются легенды о знаменитом китайском качестве.
В Китае давно есть собственные бренды, которые дорожат репутацией и делают качественные вещи, но к нам эти вещи доходят не часто. Мало кто решится ими торговать именно потому, что цена у них далеко не привычная для китайских, а в качество мало кто поверит, хоть оно есть. Лет 15 тому назад я купил себе китайский фонарик за 70 баксов - отличная вещь, работает до сих пор. Претензия к нему только одна - слишком непривычное написание знакомого слова в названии марки, но это особенность транслитерации китайского языка латиницей.