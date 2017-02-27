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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10607106081060910610
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:дешево як в Китаї, але з вимогами до виробництва як у Європі

Цілковита реальність в Україні: як приклад завод Ядзакі в Ужгороді.
Для цього потрібно всього 2 речі:
1. Домовитись з місцевим олігархом (для крупних підприємств, як варіант, домовитися з Офісом Президента), щоб не чіпали податківці, пожежники, енергетики та інші "кровосісі"
2. На місцях весь вищий менеджмент (директора, начальника цеху, головного бухгалтера) завезти із Європи і регулярно міняти всіх, щоб не почали "схематозити"
В таких умовах українці працюють краще і дешевше за китайців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 14:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.

Китай власну науку дуже спонсорував крайні 15-20 років. Звісно багато коштів розікрали, але в цілому їх наука не дуже сильно відстає від "західної", а в окремих галузях і переганяє (скажімо в біології, де значно менше перешкод етичного характеру)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:23

  Василь-Рівне написав:працювати, працювати, працювати як китайці.

працювати треба 28 годин на добу як китайці, а не головою (С) Стів Джобсяо :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  centurionus написав:Купіть собі китайське авто!!!

Если бы была возможность зайти в салон, посидеть и прокатиться, чтобы оценить эргономику, с удовольствием взял бы себе Huawei Aito M5. Очень нравится концепция подзаряжаемого последовательного гибрида!

Коль у нас возникла весьма интересная тема для офтопа выходного дня, позволю себе вставить и свои 5 копеек.
Начнем с того, что китайцы мыслят совсем не так, как мы, и их подходы к бизнесу нам не всегда понятны.
Вот, например, приезжает к ним европеец и спрашивает:
- Можете мне построить самолет за 20 баксов?
Мы бы его сразу грубо послали, а китаец вежливо ответит:
- Конечно, можем, но он будет совсем маленький и летать не сможет.
Если заказчик в силу разницы менталитетов не поймет, что его вежливо послали, он разместит заказ. Вот из таких заказов и рождаются легенды о знаменитом китайском качестве.

В Китае давно есть собственные бренды, которые дорожат репутацией и делают качественные вещи, но к нам эти вещи доходят не часто. Мало кто решится ими торговать именно потому, что цена у них далеко не привычная для китайских, а в качество мало кто поверит, хоть оно есть. Лет 15 тому назад я купил себе китайский фонарик за 70 баксов - отличная вещь, работает до сих пор. Претензия к нему только одна - слишком непривычное написание знакомого слова в названии марки, но это особенность транслитерации китайского языка латиницей.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:12

Сибарит
А Приус или какой то Лексус гибрид вам не подходят?
Или Фольксваген с Ленд Ровером?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.

Китай власну науку дуже спонсорував крайні 15-20 років. Звісно багато коштів розікрали, але в цілому їх наука не дуже сильно відстає від "західної", а в окремих галузях і переганяє (скажімо в біології, де значно менше перешкод етичного характеру)

немає точних критеріїв, щоб порівняти науку. те що багато вчених, НДІ та вкладаються шалені гроші - це факт. який результат - подивимось.

більшість їх практичних досягнень, це все-таки щось позичене. хоча ковід розробили, але й тут лоханулися :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:17

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:дешево як в Китаї, але з вимогами до виробництва як у Європі

Цілковита реальність в Україні: як приклад завод Ядзакі в Ужгороді.
Для цього потрібно всього 2 речі:
1. Домовитись з місцевим олігархом (для крупних підприємств, як варіант, домовитися з Офісом Президента), щоб не чіпали податківці, пожежники, енергетики та інші "кровосісі"
2. На місцях весь вищий менеджмент (директора, начальника цеху, головного бухгалтера) завезти із Європи і регулярно міняти всіх, щоб не почали "схематозити"
В таких умовах українці працюють краще і дешевше за китайців.

а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.

весь менеджмент не завезеш - директор й кілька замів - й все
Shaman
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  #<1 ... 10607106081060910610
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