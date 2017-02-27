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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лип, 2023 14:39
Shaman написав:
дешево як в Китаї, але з вимогами до виробництва як у Європі
Цілковита реальність в Україні: як приклад завод Ядзакі в Ужгороді.
Для цього потрібно всього 2 речі:
1. Домовитись з місцевим олігархом (для крупних підприємств, як варіант, домовитися з Офісом Президента), щоб не чіпали податківці, пожежники, енергетики та інші "кровосісі"
2. На місцях весь вищий менеджмент (директора, начальника цеху, головного бухгалтера) завезти із Європи і регулярно міняти всіх, щоб не почали "схематозити"
В таких умовах українці працюють краще і дешевше за китайців.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 14:48
Shaman написав:
починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.
Китай власну науку дуже спонсорував крайні 15-20 років. Звісно багато коштів розікрали, але в цілому їх наука не дуже сильно відстає від "західної", а в окремих галузях і переганяє (скажімо в біології, де значно менше перешкод етичного характеру)
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Додано: Суб 01 лип, 2023 15:54
centurionus написав:
Купіть собі китайське авто!!!
Если бы была возможность зайти в салон, посидеть и прокатиться, чтобы оценить эргономику, с удовольствием взял бы себе Huawei Aito M5. Очень нравится концепция подзаряжаемого последовательного гибрида!
Коль у нас возникла весьма интересная тема для офтопа выходного дня, позволю себе вставить и свои 5 копеек.
Начнем с того, что китайцы мыслят совсем не так, как мы, и их подходы к бизнесу нам не всегда понятны.
Вот, например, приезжает к ним европеец и спрашивает:
- Можете мне построить самолет за 20 баксов?
Мы бы его сразу грубо послали, а китаец вежливо ответит:
- Конечно, можем, но он будет совсем маленький и летать не сможет.
Если заказчик в силу разницы менталитетов не поймет, что его вежливо послали, он разместит заказ. Вот из таких заказов и рождаются легенды о знаменитом китайском качестве.
В Китае давно есть собственные бренды, которые дорожат репутацией и делают качественные вещи, но к нам эти вещи доходят не часто. Мало кто решится ими торговать именно потому, что цена у них далеко не привычная для китайских, а в качество мало кто поверит, хоть оно есть. Лет 15 тому назад я купил себе китайский фонарик за 70 баксов - отличная вещь, работает до сих пор. Претензия к нему только одна - слишком непривычное написание знакомого слова в названии марки, но это особенность транслитерации китайского языка латиницей.
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Додано: Суб 01 лип, 2023 18:12
Сибарит
А Приус или какой то Лексус гибрид вам не подходят?
Или Фольксваген с Ленд Ровером?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 18:16
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
починали китайці так за участі західним компаній. й найсучасніші технології вони й зараз отримують від розвинених країн - історія з найсучаснішими чіпами тому підтвердження. але скільки зараз вони можуть самі, а скільки не можуть - ніхто не відповість.
Китай власну науку дуже спонсорував крайні 15-20 років. Звісно багато коштів розікрали, але в цілому їх наука не дуже сильно відстає від "західної", а в окремих галузях і переганяє (скажімо в біології, де значно менше перешкод етичного характеру)
немає точних критеріїв, щоб порівняти науку. те що багато вчених, НДІ та вкладаються шалені гроші - це факт. який результат - подивимось.
більшість їх практичних досягнень, це все-таки щось позичене. хоча ковід розробили, але й тут лоханулися
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Додано: Суб 01 лип, 2023 18:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
дешево як в Китаї, але з вимогами до виробництва як у Європі
Цілковита реальність в Україні: як приклад завод Ядзакі в Ужгороді.
Для цього потрібно всього 2 речі:
1. Домовитись з місцевим олігархом (для крупних підприємств, як варіант, домовитися з Офісом Президента), щоб не чіпали податківці, пожежники, енергетики та інші "кровосісі"
2. На місцях весь вищий менеджмент (директора, начальника цеху, головного бухгалтера) завезти із Європи і регулярно міняти всіх, щоб не почали "схематозити"
В таких умовах українці працюють краще і дешевше за китайців.
а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.
весь менеджмент не завезеш - директор й кілька замів - й все
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Shaman
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Додано: Суб 01 лип, 2023 20:12
Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.
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Yuri_61
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Додано: Суб 01 лип, 2023 20:13
somilitark написав:
Зараз дно.
По 37.25 наливає Приват, іноді синіми, що Вам ще треба?
Факторів для меншого курса я не бачу(((
Які зараз котирування синього доллару до зеленого?
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Додано: Суб 01 лип, 2023 20:20
Yuri_61 написав:
Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.
ОВДП не устраивает? самый нормальный вариант пассивного дохода.
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