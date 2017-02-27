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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лип, 2023 20:25
барабашов написав:
Лексус гибрид вам не подходят?
Или Фольксваген с Ленд Ровером?
Разве у них есть последовательные
гибриды?
Yuri_61 написав:
Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.
Например, Вы можете тоже начать что-нибудь говорить
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Додано: Суб 01 лип, 2023 21:06
Yuri_61 написав:
Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.
Готівковий доллар є у всіх країнах світу
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