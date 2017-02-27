Разве у них есть последовательные гибриды?
Например, Вы можете тоже начать что-нибудь говорить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лип, 2023 20:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 01 лип, 2023 21:06
Додано: Суб 01 лип, 2023 21:47
китайське економічне диво - це великий феномен, який ще чекає своїх дослідників. тому казати про один, два, три фактори - це несерйозно. дуже багато складових - й необмежена робоча сила, й екологічні вимоги, й відкритість до західних компаній...
але зараз, коли Китай зміцнився, й вирішив кинути виклик, от й подивимся, наскільки він самостійний (відповідь - не подужає, переоцінив себе). й економічна наука тут ще теж розвивається - зараз будуть на власному досвіді вивчати, що такий бурний розвиток рано чи пізно призводить до кризи - особливо якщо він в кредит.
можливо фактор Тайваню теж розігрують, щоб потім пояснити, а чому стало жити набагато гірше
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