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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10608106091061010611
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Лексус гибрид вам не подходят?
Или Фольксваген с Ленд Ровером?

Разве у них есть последовательные гибриды?
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Например, Вы можете тоже начать что-нибудь говорить :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:06

  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Готівковий доллар є у всіх країнах світу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:47

  mephala написав:Shaman
тобто продовжуючи вашу думку - якщо Китай запровадить екологічні вимоги то вже й не буде такого економічного чуда? фабрика вже й не така потрібна виявиться бо вартість виготовлення буде приблизно однакова.
підсумовуючи - все їхнє чудо від того що дали іноземцям "засрати" свою землю а не від великого уму-розуму.

китайське економічне диво - це великий феномен, який ще чекає своїх дослідників. тому казати про один, два, три фактори - це несерйозно. дуже багато складових - й необмежена робоча сила, й екологічні вимоги, й відкритість до західних компаній...

але зараз, коли Китай зміцнився, й вирішив кинути виклик, от й подивимся, наскільки він самостійний (відповідь - не подужає, переоцінив себе). й економічна наука тут ще теж розвивається - зараз будуть на власному досвіді вивчати, що такий бурний розвиток рано чи пізно призводить до кризи - особливо якщо він в кредит.

можливо фактор Тайваню теж розігрують, щоб потім пояснити, а чому стало жити набагато гірше
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 07:53

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.


ОВДП не устраивает? самый нормальный вариант пассивного дохода.

Ви чули про банківську таємницю і по яким причинам її розкривають? Поясню,ваша готівка не має власника,ось ваш депозит може бути заблокований по рішенню суду в ваш пасивний дохід фсьо,знову працювати охоронцем в три зміни
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 07:58

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Готівковий доллар є у всіх країнах світу

Поки є ринок і є закупівлі оптом , буде в роздріб продаж за готівку. Електронний карбованець це як гроші для офіційного працевлаштування,а чим і як платити неофіційно працевлаштованим? Поки є мізерні пенсії які менші за прожитковий мінімум, будуть коливати повітря дурні з держзради. Є велике бажання зкоротити в рази чисельність депутатів та зменшити до прожиткового мінімуму всім іншим можновладцям
sens
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