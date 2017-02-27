Разве у них есть последовательные гибриды?
Например, Вы можете тоже начать что-нибудь говорить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 лип, 2023 20:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 01 лип, 2023 21:06
Додано: Суб 01 лип, 2023 21:47
китайське економічне диво - це великий феномен, який ще чекає своїх дослідників. тому казати про один, два, три фактори - це несерйозно. дуже багато складових - й необмежена робоча сила, й екологічні вимоги, й відкритість до західних компаній...
але зараз, коли Китай зміцнився, й вирішив кинути виклик, от й подивимся, наскільки він самостійний (відповідь - не подужає, переоцінив себе). й економічна наука тут ще теж розвивається - зараз будуть на власному досвіді вивчати, що такий бурний розвиток рано чи пізно призводить до кризи - особливо якщо він в кредит.
можливо фактор Тайваню теж розігрують, щоб потім пояснити, а чому стало жити набагато гірше
Додано: Нед 02 лип, 2023 07:53
Ви чули про банківську таємницю і по яким причинам її розкривають? Поясню,ваша готівка не має власника,ось ваш депозит може бути заблокований по рішенню суду в ваш пасивний дохід фсьо,знову працювати охоронцем в три зміни
Додано: Нед 02 лип, 2023 07:58
Поки є ринок і є закупівлі оптом , буде в роздріб продаж за готівку. Електронний карбованець це як гроші для офіційного працевлаштування,а чим і як платити неофіційно працевлаштованим? Поки є мізерні пенсії які менші за прожитковий мінімум, будуть коливати повітря дурні з держзради. Є велике бажання зкоротити в рази чисельність депутатів та зменшити до прожиткового мінімуму всім іншим можновладцям
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:16
І білі, і сині, це все одно зелені(с).
Я погоджуюсь з головою НБУ.
А ви краще розкажіть дуже цікаві і опупітєльні байки, як взлітає нерухомість бо люди не знають куди запхати "нефеншуйних" 30-50-100 штук у.о.
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:33
Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:48
не знаю где вы увидели прием 36,5. разве что в банках.
а так для бакса сейчас двоекурсие в обменках. и если вы скажите что у вас синий и больше 1К то курс приема резко измениться.
у меня в городе синий принимают по 37,3 а белый по 37,1.
курс приема синих на табло не пишут
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:57
mephala
на поскоте в одессе обменки принимают па 36,8 учитывая, шо в город доехать обойдётся в 30гр. + 2часа времени...
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:23
що там з грошима
а кількість грошей потроху зростає.
якщо коротко - готівка впевнено зростає, й за червень сягнула десь 710 ярдів грн. це ще не рекорд, бо у грудні було 715 ярда. для 2023 року - рекорд.
інше цікаве - безготівка наздоганяє - в червні вона сягала рівня 680 ярдів грн. тобто по-перше, 700 ярдів грн не за горами, по друге - безготівка може стати більшою за готівку - такого ще не було.
2017-2018 - безготівка була не більше 30% від готівки
2019 - був рівень й 50% - але це нестандартний рік
2020-2021 - не більше 40%
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