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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10609106101061110612>
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 20:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Лексус гибрид вам не подходят?
Или Фольксваген с Ленд Ровером?

Разве у них есть последовательные гибриды?
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Например, Вы можете тоже начать что-нибудь говорить :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:06

  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Готівковий доллар є у всіх країнах світу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 21:47

  mephala написав:Shaman
тобто продовжуючи вашу думку - якщо Китай запровадить екологічні вимоги то вже й не буде такого економічного чуда? фабрика вже й не така потрібна виявиться бо вартість виготовлення буде приблизно однакова.
підсумовуючи - все їхнє чудо від того що дали іноземцям "засрати" свою землю а не від великого уму-розуму.

китайське економічне диво - це великий феномен, який ще чекає своїх дослідників. тому казати про один, два, три фактори - це несерйозно. дуже багато складових - й необмежена робоча сила, й екологічні вимоги, й відкритість до західних компаній...

але зараз, коли Китай зміцнився, й вирішив кинути виклик, от й подивимся, наскільки він самостійний (відповідь - не подужає, переоцінив себе). й економічна наука тут ще теж розвивається - зараз будуть на власному досвіді вивчати, що такий бурний розвиток рано чи пізно призводить до кризи - особливо якщо він в кредит.

можливо фактор Тайваню теж розігрують, щоб потім пояснити, а чому стало жити набагато гірше
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 07:53

  mephala написав:
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.


ОВДП не устраивает? самый нормальный вариант пассивного дохода.

Ви чули про банківську таємницю і по яким причинам її розкривають? Поясню,ваша готівка не має власника,ось ваш депозит може бути заблокований по рішенню суду в ваш пасивний дохід фсьо,знову працювати охоронцем в три зміни
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 07:58

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:Краще порадьте, що иобити з матрасними долярами коли почали говорити про відміну ходіння кешу в україні.

Готівковий доллар є у всіх країнах світу

Поки є ринок і є закупівлі оптом , буде в роздріб продаж за готівку. Електронний карбованець це як гроші для офіційного працевлаштування,а чим і як платити неофіційно працевлаштованим? Поки є мізерні пенсії які менші за прожитковий мінімум, будуть коливати повітря дурні з держзради. Є велике бажання зкоротити в рази чисельність депутатів та зменшити до прожиткового мінімуму всім іншим можновладцям
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:16

  UA написав:
  somilitark написав:Зараз дно.
По 37.25 наливає Приват, іноді синіми, що Вам ще треба?
Факторів для меншого курса я не бачу(((

Які зараз котирування синього доллару до зеленого?

І білі, і сині, це все одно зелені(с).
Я погоджуюсь з головою НБУ.
А ви краще розкажіть дуже цікаві і опупітєльні байки, як взлітає нерухомість бо люди не знають куди запхати "нефеншуйних" 30-50-100 штук у.о. :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:33

Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:48

  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?


не знаю где вы увидели прием 36,5. разве что в банках.
а так для бакса сейчас двоекурсие в обменках. и если вы скажите что у вас синий и больше 1К то курс приема резко измениться.
у меня в городе синий принимают по 37,3 а белый по 37,1.
курс приема синих на табло не пишут :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:57

mephala
на поскоте в одессе обменки принимают па 36,8 учитывая, шо в город доехать обойдётся в 30гр. + 2часа времени...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:23

що там з грошима

а кількість грошей потроху зростає.

якщо коротко - готівка впевнено зростає, й за червень сягнула десь 710 ярдів грн. це ще не рекорд, бо у грудні було 715 ярда. для 2023 року - рекорд.

інше цікаве - безготівка наздоганяє - в червні вона сягала рівня 680 ярдів грн. тобто по-перше, 700 ярдів грн не за горами, по друге - безготівка може стати більшою за готівку - такого ще не було.

2017-2018 - безготівка була не більше 30% від готівки
2019 - був рівень й 50% - але це нестандартний рік
2020-2021 - не більше 40%
Shaman
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