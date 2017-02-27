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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10609106101061110612
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.

Не знаю, я от працював з партнерами з Китаю, Казахстану та Чехії. Всюди були свої схеми розпилювання бюджету. Хоча Чехи вічно боялись схем і нічого нового не пропонували, на відміну від азіатів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.

Не знаю, я от працював з партнерами з Китаю, Казахстану та Чехії. Всюди були свої схеми розпилювання бюджету. Хоча Чехи вічно боялись схем і нічого нового не пропонували, на відміну від азіатів.

по-перше, бюджет це окрема тема. а якщо працювати не з бюджетом? та й країни ви навели відповідні - Китай та Казахстан. :) класичний Схід такий Схід

й початкове повідомлення було саме про виробництво, до чого тут бюджет?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53

Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:56

  Дюрі-бачі написав:Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)


кума, кума не підпускати :mrgreen:
Yuri_61
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