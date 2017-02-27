Не знаю, я от працював з партнерами з Китаю, Казахстану та Чехії. Всюди були свої схеми розпилювання бюджету. Хоча Чехи вічно боялись схем і нічого нового не пропонували, на відміну від азіатів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:44
по-перше, бюджет це окрема тема. а якщо працювати не з бюджетом? та й країни ви навели відповідні - Китай та Казахстан. класичний Схід такий Схід
й початкове повідомлення було саме про виробництво, до чого тут бюджет?
Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53
Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:36
таке можливо лише в дрібному бізнесі. а якщо часто змінювати людей - то сам бізнес почне загинатися. інколи бувають випадки, коли закривають очі на дрібний гешефт людини, якщо вона генерує набагато більше грошей для бізнесу.
весь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.
й так, бізнес треба вести чесно, бо коли з'являється готівка, то ризики зростають кратно - це ще наші бізнесмени не зрозуміли, що інколи вони втрачають більше, тому що зосереджені, щоб не вкрали, а не на тому, щоб розвивати бізнес
а бюджет проєкту - то часто будівництво та капітальні вкладення - так, на будівництві вкрасти легше.
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:51
Shaman Так схема - це не вкрасти, а сформувати умови тендеру так, щоб купили яйця по 17 грн. у потрібних людей, при цьому не зірвавши виконання проєкту.
Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нажаль нема досвіду праці з усім світом, але я всюди бачу схеми. Просто в "цивілізованому" світі їх, як і проституцію, марихуану і т.д. легалізували...
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