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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10609106101061110612
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.

Не знаю, я от працював з партнерами з Китаю, Казахстану та Чехії. Всюди були свої схеми розпилювання бюджету. Хоча Чехи вічно боялись схем і нічого нового не пропонували, на відміну від азіатів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:44

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а працювати без "схематоза" - ніколи не стикались? жаль.

Не знаю, я от працював з партнерами з Китаю, Казахстану та Чехії. Всюди були свої схеми розпилювання бюджету. Хоча Чехи вічно боялись схем і нічого нового не пропонували, на відміну від азіатів.

по-перше, бюджет це окрема тема. а якщо працювати не з бюджетом? та й країни ви навели відповідні - Китай та Казахстан. :) класичний Схід такий Схід

й початкове повідомлення було саме про виробництво, до чого тут бюджет?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53

Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:36

  Дюрі-бачі написав:Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)

таке можливо лише в дрібному бізнесі. а якщо часто змінювати людей - то сам бізнес почне загинатися. інколи бувають випадки, коли закривають очі на дрібний гешефт людини, якщо вона генерує набагато більше грошей для бізнесу.

весь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

й так, бізнес треба вести чесно, бо коли з'являється готівка, то ризики зростають кратно - це ще наші бізнесмени не зрозуміли, що інколи вони втрачають більше, тому що зосереджені, щоб не вкрали, а не на тому, щоб розвивати бізнес

а бюджет проєкту - то часто будівництво та капітальні вкладення - так, на будівництві вкрасти легше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:51

Shaman Так схема - це не вкрасти, а сформувати умови тендеру так, щоб купили яйця по 17 грн. у потрібних людей, при цьому не зірвавши виконання проєкту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:есь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

Нажаль нема досвіду праці з усім світом, але я всюди бачу схеми. Просто в "цивілізованому" світі їх, як і проституцію, марихуану і т.д. легалізували...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:есь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

Нажаль нема досвіду праці з усім світом, але я всюди бачу схеми. Просто в "цивілізованому" світі їх, як і проституцію, марихуану і т.д. легалізували...

ви як в тому анекдоті про ман'яка та лікаря - "докторе, да ви збочинець", якщо всюди бачите схеми.
  Дюрі-бачі написав:Shaman Так схема - це не вкрасти, а сформувати умови тендеру так, щоб купили яйця по 17 грн. у потрібних людей, при цьому не зірвавши виконання проєкту.

а коли ви кажете, що в світі легалізовано, то так лобізм є - але так свої люди (але це далеко не завжди) постачають по 5 грн. й отримують свою звичайну маржу - є ще така важлива відмінність.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:39

  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Про отмену налички: вместо целофанового пакета с баблом, вам выдадут просто циферки из банка, куда вы всё сдадите? А этот банк будет ими вертеть? Потом ещё и выкинет вас из обслуживания, потому что вы рисковый клиент?
Это сюр какой-то) это какая то шутка
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