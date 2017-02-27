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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 лип, 2023 08:42
Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.
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beee
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Додано: Пон 03 лип, 2023 08:47
beee написав:
Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.
ви щось пропонуєте? чи лише критикуєте в стилі "всьо пропало"?
що ми маємо робити, є пропозиції? схоже, немає...
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