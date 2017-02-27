RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10610106111061210613
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 620
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 08:47

  beee написав:Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.

ви щось пропонуєте? чи лише критикуєте в стилі "всьо пропало"?

що ми маємо робити, є пропозиції? схоже, немає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 29.09.19
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10610106111061210613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 183, 184, 185
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1843 12926370
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лип, 2023 21:06
Vadim_
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3292, 3293, 3294
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32934 36255606
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лип, 2023 06:42
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903690
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8600)
03.07.2023 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.