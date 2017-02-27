Додано: Пон 03 лип, 2023 09:43

beee написав: Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи. Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.

Китайцы тоже на все погоджуются. Африканцы из Конго, которые кобальт для ныне моднх электрокаров добывают детьми? Вы вообще про какую свободу говорите после ковида то, когда всех вполне официально заставили сидеть дома, носить намодник и колоть прививки?Свобода даже не начиналась. Рабская форма правления переростала в феодализм, крепостное право, а теперь в полную демократию... Ну как демократию... Вільні українці не можуть виїхати за кордон.... Тільки за допомогою хабаря морді... Мруть хлопці за рідну землю, ну це такажуть в ютубах та по телеграмами.Алеж насправді, якщо озернутись на останні 30 років незалежності - за кровосісів, рудих, та інших, хто у славнозвісних ботальонах Монако та Іспанії сидять.... Рабство нікуди не дінется. Змінятся лише правлячі клани...Плебс должен знать что все происходило во благо будущего его детей и внуков, нужо только немного потерпить иивсе будет)))Вибачте, накипіло. Вернемся к свободе.Что есть свобода? Делать что хочешь? Ну Ок. Слетай сейчас в Америку, и поживи на яхте в Маями, сними ролс на покататься. Да ты даже до аэропорта в Варшаве не доедешь. Отправят до СВО. Так ли просто было попасть в Америку? Гринкард... Ну и все вытекающее.Давайте теперь про свободу выбора и волеизьявления. Есть отбитые дебилы, которые под Лепса поют по кафехам, а на замечания выключить эту росговнюшню - официантам дают по щам. Да, это твари, спору нет, но это их воля и желание петь под Лепса. И что происходит? Через сутки дебилов заставляют изиниться прелюдно и больше так не делать... Как так то? А где же делать что хочу? ))) например Людей в психушке нам особо не показывают и не заставляют их извиняться за их дебилизм....Теперь про деньги. Уже ни одно исследование англомовных институтов говорит, что около 80% населения планеты не имеют заначки на 6 месяцев расодов. А лишь 10% имеют заначки от 10К баксов и выше. 10% всех людей могут жить, а остальные 90- стадо.... Которое ходит на работу, бухает по праздникам, жалуется на власть и считает себя свободными... Хотя ни разу в жизни ни ездил даже в Турцию на олинклюзив.....Скажете - это не мы, весь развитой мир живёт о другому... Ага... Был я тут в Германском Штутгарте и видел местных пенсов с тачечками, которые по скидкам скупляются и ещё воду экономят, бо дорого... Пенсы-это те,напомню, кто делал отстройку Германии после 2-й мировой... И все что заслужили - талоны на скидку по определенным дням... Свобода? Ну конечно же да, только от кого, где и когда?Отключи интернет, свет, газ, воду на месяц. И все, о какой свободе речь? Люди жрать друг друга в городах начнут... И тут уже будет свобода выбора - кого жрать. Только нужно быть готовым, что и Тебя сожрут))) это так, ради хохмы конечно, но все же.Свобода начинается по разным оценкам от 1млн баксов в СНГ. В Америках от 100млн. Все у кого таких денег нет, увы - рабы, которые могут мечтать о свободе и верить что она у них есть))