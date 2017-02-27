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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10610106111061210613
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  beee написав:Дивно дійсно, що українці на все погоджуються. Після революцій я думав, що вільно люди. Оказалось ні, терпимо як і кацапи.

Китайцы тоже на все погоджуются. Африканцы из Конго, которые кобальт для ныне моднх электрокаров добывают детьми? Вы вообще про какую свободу говорите после ковида то, когда всех вполне официально заставили сидеть дома, носить намодник и колоть прививки?
Свобода даже не начиналась. Рабская форма правления переростала в феодализм, крепостное право, а теперь в полную демократию... Ну как демократию... Вільні українці не можуть виїхати за кордон.... Тільки за допомогою хабаря морді... Мруть хлопці за рідну землю, ну це такажуть в ютубах та по телеграмами.Алеж насправді, якщо озернутись на останні 30 років незалежності - за кровосісів, рудих, та інших, хто у славнозвісних ботальонах Монако та Іспанії сидять.... Рабство нікуди не дінется. Змінятся лише правлячі клани...
Плебс должен знать что все происходило во благо будущего его детей и внуков, нужо только немного потерпить иивсе будет)))

Вибачте, накипіло. Вернемся к свободе.
Что есть свобода? Делать что хочешь? Ну Ок. Слетай сейчас в Америку, и поживи на яхте в Маями, сними ролс на покататься. Да ты даже до аэропорта в Варшаве не доедешь. Отправят до СВО. Так ли просто было попасть в Америку? Гринкард... Ну и все вытекающее.
Давайте теперь про свободу выбора и волеизьявления. Есть отбитые дебилы, которые под Лепса поют по кафехам, а на замечания выключить эту росговнюшню - официантам дают по щам. Да, это твари, спору нет, но это их воля и желание петь под Лепса. И что происходит? Через сутки дебилов заставляют изиниться прелюдно и больше так не делать... Как так то? А где же делать что хочу? ))) например Людей в психушке нам особо не показывают и не заставляют их извиняться за их дебилизм....

Теперь про деньги. Уже ни одно исследование англомовных институтов говорит, что около 80% населения планеты не имеют заначки на 6 месяцев расодов. А лишь 10% имеют заначки от 10К баксов и выше. 10% всех людей могут жить, а остальные 90- стадо.... Которое ходит на работу, бухает по праздникам, жалуется на власть и считает себя свободными... Хотя ни разу в жизни ни ездил даже в Турцию на олинклюзив.....
Скажете - это не мы, весь развитой мир живёт о другому... Ага... Был я тут в Германском Штутгарте и видел местных пенсов с тачечками, которые по скидкам скупляются и ещё воду экономят, бо дорого... Пенсы-это те,напомню, кто делал отстройку Германии после 2-й мировой... И все что заслужили - талоны на скидку по определенным дням... Свобода? Ну конечно же да, только от кого, где и когда?
Отключи интернет, свет, газ, воду на месяц. И все, о какой свободе речь? Люди жрать друг друга в городах начнут... И тут уже будет свобода выбора - кого жрать. Только нужно быть готовым, что и Тебя сожрут))) это так, ради хохмы конечно, но все же.

Свобода начинается по разным оценкам от 1млн баксов в СНГ. В Америках от 100млн. Все у кого таких денег нет, увы - рабы, которые могут мечтать о свободе и верить что она у них есть))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:54

За крок до перевороту думок©

dimo_0n Це ми все знаємо.
На жаль - так і є.

Але, чи є вихід з цього всього?

Мабуть, що немає... - так як немає єдності в отих 90%!(щоб змінити на краще)
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх, вітаю. Яке ваша крамничка з дрибничками? Як на фронті? Ви я так розумію знов в увалі? А моїх хлопців, нажаль, не відпускають в увал.... Ну то таке.

Що робити? А що роблять з алкашами та нарками? Насамперед треба визначитись - де ти є та що ти є. Па-чеснаму. А вже потім робити візіо та дорожну карту як туди рухатись.
Тобто - ми бомжі та раби. Навіть оті квадратні метри, що є у тебе у Київському бетоні - то все дрібниці, та насамперед - тобі належить лище ота дірка з повітрям всередині стін. Навіть стіни - не твої )))

Дайте відповідь собі на питання - навіщо ми в НАТО та ЕС? "По-чесному". У нас земля богата та урожайна? Так! Алеж нащо воно в ЕС? тут наче блокували нещодавно транзити з УА до ЕС. бо фермерам в тому ЕС - не по-кайфу так... Що ще? Ми класні? Ну так, звісно ми класні раби, бо можемо працювати за ціну нижче ринку, ніж бюргер або лягушатник.... Що ще?? Нащо ми там? В нас гарні очі? Чи що? Вони ненавлядять русню та тому повинні нас взяти до себе? Ну цеж сюр. Якщо ваш сусід бьє жінку, ви жінку берете жити до себе? )))

Мої відповіді - дешева сировина, раби та ринок збуту. Це все, що потрібно їм. Як це можна зав'язати з патріотичними лозунгами - заберіть нас у ЕС, бо ми брати? Я не уявляю... Там вже є купка країн таких як Болгарія, які не досить то ї далеко від нас.... Та що ми отримуємо в замін сдачи своїх людей на заводи БМВ, відправки дешевой пшениці туди, та отримання назад печива та снікерсів з цієї самої пшениці, зробленої руками наших біженців?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  dimo_0n написав:Отправят до СВО

Как бы... Понятно, откуда автор?
Hennady
 
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