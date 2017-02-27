RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10610106111061210613
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hennady написав:Как бы... Понятно, откуда автор?

эгеж... Це для "красного словца" написано. не переймайтесь. Тут я, у центрі "вілної країни вільних людей"(c). Насправді мої спіч не стосуєтся війни, я трохі про інше, но то таке.
  flyman написав:Само НАТО і ЄС сказало своїми речниками, що, імовірно, буде вам НАТО після "перемоги", і, можливло, буде вам ЄС, через років 40, не раніше, якщо виконаєте всі умови які ми вам поставимо, якщо доживете, а НАТО/ЄС не розпадуться.

Що там з допомогою в 50 млрд? Стопкран?

Те що стопкран, НАТО сказало - то все маячня. 90% стада туди хочуть... Ось в чому проблема.
Нихто не хоче будувати тут своє, а вважають, що повинно надати НАТО та ЕС "сладкую жизнь" кожному українцю. Так все життя - хтось повинен українцю надати все. Маєток, бентлі, круту зарплатню, 2 раза на рік путевку на Балі та Грецію... Но нихто з цих не хоче РОБИТИ. Всі хочуть спати до обіда, вставати, їхати у чистий офіс у центрі, преекладати папірці и получати 10К баксів мінімум....
В мене тут однокашник з Одеси релакнувся. Там в Аеропорту працював. Каже - Дімон, візьми на роботу. Кажу - ок, столяром підеш на меблю? Він - та ні, то важко, стружка... Говорю - тоді у АТБ охоронником або у Єпіцентр. Він - та там ЗП маленька.... Питаю - а що ти хош? Він - ну щоб сідіти, бумагу заполняти, на телефон відповідати, ну та щоб ЗП була гідна, мінімум 30К... Я йому - ну шукай )))

Трхі дав у бік від теми, тому дякую всім, та ззавершую. Все одно толку мало з цього. Історія це вже неодноразово доказувала )))
dimo_0n
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10610106111061210613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 183, 184, 185
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1845 12926481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 11:02
Hotab
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3292, 3293, 3294
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32934 36255687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лип, 2023 06:42
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903701
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4899)
03.07.2023 12:06
Sense Bank (8605)
03.07.2023 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.