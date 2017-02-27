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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10606106071060810609>
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:23

що там з грошима

а кількість грошей потроху зростає.

якщо коротко - готівка впевнено зростає, й за червень сягнула десь 710 ярдів грн. це ще не рекорд, бо у грудні було 715 ярда. для 2023 року - рекорд.

інше цікаве - безготівка наздоганяє - в червні вона сягала рівня 680 ярдів грн. тобто по-перше, 700 ярдів грн не за горами, по друге - безготівка може стати більшою за готівку - такого ще не було.

2017-2018 - безготівка була не більше 30% від готівки
2019 - був рівень й 50% - але це нестандартний рік
2020-2021 - не більше 40%
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 12:53

Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:36

  Дюрі-бачі написав:Shaman А я про бюджет проєкту. Там де особи приймають рішення щодо грошей - там і виникають схеми. Є два шанси уникнути схем - підпускати до прийняття рішень тільки "цивілізованих" людей (і то часто змінювати їх), або зацікавлених людей (скажімо близького родича)

таке можливо лише в дрібному бізнесі. а якщо часто змінювати людей - то сам бізнес почне загинатися. інколи бувають випадки, коли закривають очі на дрібний гешефт людини, якщо вона генерує набагато більше грошей для бізнесу.

весь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

й так, бізнес треба вести чесно, бо коли з'являється готівка, то ризики зростають кратно - це ще наші бізнесмени не зрозуміли, що інколи вони втрачають більше, тому що зосереджені, щоб не вкрали, а не на тому, щоб розвивати бізнес

а бюджет проєкту - то часто будівництво та капітальні вкладення - так, на будівництві вкрасти легше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 13:51

Shaman Так схема - це не вкрасти, а сформувати умови тендеру так, щоб купили яйця по 17 грн. у потрібних людей, при цьому не зірвавши виконання проєкту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:есь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

Нажаль нема досвіду праці з усім світом, але я всюди бачу схеми. Просто в "цивілізованому" світі їх, як і проституцію, марихуану і т.д. легалізували...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 15:05

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:есь світ же працює - створюється відповідні процедури контролю. я не кажу, що крадіжок немає - вони всюди є, але масштаб трохи зовсім інший.

Нажаль нема досвіду праці з усім світом, але я всюди бачу схеми. Просто в "цивілізованому" світі їх, як і проституцію, марихуану і т.д. легалізували...

ви як в тому анекдоті про ман'яка та лікаря - "докторе, да ви збочинець", якщо всюди бачите схеми.
  Дюрі-бачі написав:Shaman Так схема - це не вкрасти, а сформувати умови тендеру так, щоб купили яйця по 17 грн. у потрібних людей, при цьому не зірвавши виконання проєкту.

а коли ви кажете, що в світі легалізовано, то так лобізм є - але так свої люди (але це далеко не завжди) постачають по 5 грн. й отримують свою звичайну маржу - є ще така важлива відмінність.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 22:39

  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...


Ощадбанк...)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В суботу телефонував в обмінку у Києві, де раніше неодноразово робив обмін. Тепер новизна - новий курс для старих і нових банкнот. Раніше такого не було.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:38

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе рефинансирование не выдавалось ни в каком виде. Немного вернули как планово, так и досрочно.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.190 млрд. грн. (неделей ранее 0 млрд. грн.).

В 3-месячных депосертификатах банки разместили 17.132 млрд. грн. (неделей ранее 6.565 млрд. грн.).
Двойная порция.

На прошедшей неделе были погашены старые облигации, числившиеся на балансе НБУ, на сумму 2.5 млрд. грн.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 18.854 млрд. грн. (неделей ранее 15.792 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 38.676 млрд. грн, (неделей ранее 22.357 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 911.625 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 506.853 млрд. грн. (неделей ранее 542.058 млрд. грн.)
Весомое сокращение! Почаще бы...

Доходы казначейства превысили расходы на 0.967 млрд. грн. (неделей ранее расходы 52.674 млрд. грн.)
Давно такого не было.

За неделю было инкассировано 0.781 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 4.443 млрд. грн.) В разные дни направление потока было разным. В целом, ситуация выглядит очень спокойной.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 12.62;
Продал – 532.97.
Объем интервенций немного выше среднего, но ничего экстраординарного не произошло. Из привычного диапазона не вышли.

Очень позитивная неделя как по состоянию государственных финансов, так и по большинству монетарных показателей. Небольшое повышение объема интервенций на этом фоне нам настроение не испортит.
Сибарит
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