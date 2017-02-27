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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10606106071060810609
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:57

  sergey_sryvkin написав:
  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...

То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп. 8)

Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:19

  yuri_m написав:
  sergey_sryvkin написав:
  yuri_m написав:Курс больше недели просто неприличный по разрыву между покупкой и продажей: 36.50 на 37.40. Интересно, хоть какой-то оборот есть у барыг при таких аппетитах? Ну сдавать-то наверно всё же сдают, кушать-то все хотят. А вот кто покупает по такой цене, видя, что принимают на 1 грн дешевле?

Ви десь не там дивитесь курс. В нормальних обмінках спред 5-15 копійок.
90 копійок может бути хіба що на вокзалі десь...

То может у вас спред такой низкий, в глубоком тылу и при полностью работающем бизнесе. А у нас вот такой, в 90 копеек. Но правда это на розничный обмен. От 500 долларов уже тоже ставят 5-10 коп. 8)

Ну и стандартные игры с купюрами на прием: синие по 37.40, белые по 37.20 (от 2001 и новее), белые от 1996 и старее по 36.

Де це таке що 1996 по 36? По чому здають населенню 1996??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:32

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Ірина_
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